Squalo colpisce imbarcazione al largo di Gallipoli, paura per i pescatori: la scena ripresa in un video
Un grosso esemplare di squalo Mako ha colpito un'imbarcazione da diporto al largo di Gallipoli (Lecce) che navigava non distante dalla costa. Le persone a bordo, alcuni diportisti, hanno vissuto momenti di paura.
A raccontare l'episodio su Facebook è stato Giuseppe Zacà che ha diffuso il filmato, ripreso durante l'attacco: "Con un movimento improvviso e potente ha cambiato direzione e ha colpito sotto la barca. Un tonfo secco seguito da una vibrazione che ci è salita dalle scarpe fino alla testa. La prua ha sobbalzato e il motore ha fatto un rumore metallico".
"Uno colpo di coda. Diretto al motore di prua. Per un attimo nessuno ha respirato. Ci siamo guardati, occhi spalancati, metà tra lo stupore e quella paura primitiva che ti prende quando capisci che non sei tu al comando", ha scritto ancora nel post condiviso sui social.
"Lo squalo è rimasto lì ancora qualche secondo, poi, come se si fosse stancato del gioco, ha virato lentamente ed è scomparso nel blu scuro da cui era venuto. Il silenzio è tornato, ma non era più lo stesso", ha concluso.
Lo squalo ha colpito la parte anteriore della barca, forse innervosito dall'essere ferito e dal rumore del motore dell'imbarcazione. Già nell'agosto dello scorso anno, nel mare del Salento a Porto Cesareo, era stato avvistato un altro squalo mako, più piccolo.
E nel pomeriggio di oggi, domenica 26 aprile, nelle acque di Porto Badino a Terracina (Latina) è stato avvistato a pochi passi dal bagnasciuga uno squalo della lunghezza di circa un metro e mezzo. Anche in questo caso la scena è stata ripresa in un video da alcuni bagnanti ed è diventato virale in poco tempo.
L’animale avvistato, a quanto si apprende, era una verdesca, nota anche come squalo azzurro o squalo blu, assolutamente inoffensiva nei confronti dell’uomo. Anche se preferisce le acque profonde, può essersi spinta fino a riva a caccia di cibo.