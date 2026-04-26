Squalo colpisce imbarcazione al largo di Gallipoli, paura per i pescatori: la scena ripresa in un video

Uno squalo ha colpito una barca al largo di Gallipoli: momenti di paura per i diportisti che erano a bordo e hanno ripreso la scena in un video diffuso sui social. L’episodio, fortunatamente, non ha avuto conseguenze.

Un frame del video diffuso sui social.

Un grosso esemplare di squalo Mako ha colpito un'imbarcazione da diporto al largo di Gallipoli (Lecce) che navigava non distante dalla costa. Le persone a bordo, alcuni diportisti, hanno vissuto momenti di paura.

A raccontare l'episodio su Facebook è stato Giuseppe Zacà che ha diffuso il filmato, ripreso durante l'attacco: "Con un movimento improvviso e potente ha cambiato direzione e ha colpito sotto la barca. Un tonfo secco seguito da una vibrazione che ci è salita dalle scarpe fino alla testa. La prua ha sobbalzato e il motore ha fatto un rumore metallico".

"Uno colpo di coda. Diretto al motore di prua. Per un attimo nessuno ha respirato. Ci siamo guardati, occhi spalancati, metà tra lo stupore e quella paura primitiva che ti prende quando capisci che non sei tu al comando", ha scritto ancora nel post condiviso sui social.

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"Lo squalo è rimasto lì ancora qualche secondo, poi, come se si fosse stancato del gioco, ha virato lentamente ed è scomparso nel blu scuro da cui era venuto. Il silenzio è tornato, ma non era più lo stesso", ha concluso.

Lo squalo ha colpito la parte anteriore della barca, forse innervosito dall'essere ferito e dal rumore del motore dell'imbarcazione. Già nell'agosto dello scorso anno, nel mare del Salento a Porto Cesareo, era stato avvistato un altro squalo mako, più piccolo.

E nel pomeriggio di oggi, domenica 26 aprile, nelle acque di Porto Badino a Terracina (Latina) è stato avvistato a pochi passi dal bagnasciuga uno squalo della lunghezza di circa un metro e mezzo. Anche in questo caso la scena è stata ripresa in un video da alcuni bagnanti ed è diventato virale in poco tempo.

L’animale avvistato, a quanto si apprende, era una verdesca, nota anche come squalo azzurro o squalo blu, assolutamente inoffensiva nei confronti dell’uomo. Anche se preferisce le acque profonde, può essersi spinta fino a riva a caccia di cibo.