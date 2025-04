video suggerito

Aereo precipita in un fiume in Nebraska, recuperati corpi dei 3 passeggeri: indagini su cause dello schianto Tre persone sono morte in un incidente aereo avvenuto nella serata di venerdì 18 aprile in Nebraska, negli Stati Uniti. Un piccolo velivolo è precipitato nel fiume Platte, a sud di Fremont, hanno riferito le autorità che stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica e la cause dello schianto.

A cura di Eleonora Panseri

Alcune immagini dei soccorsi dopo l'incidente, in cui si vede l'aereo nel fiume.

Tre persone sono morte in un incidente aereo avvenuto nella serata di ieri, venerdì 18 aprile, in Nebraska, negli Stati Uniti. Un piccolo velivolo è precipitato in un fiume, hanno riferito le autorità.

Secondo quanto è stato ricostruito dall'ufficio dello sceriffo della contea di Dodge, citato da Abc, "un piccolo aereo stava viaggiando lungo il fiume Platte, a sud di Fremont, quando è precipitato in acqua". Fremont è una città situata a circa 37 miglia (59,5 chilometri) a ovest di Omaha, nella contea di Dodge.

"I corpi dei tre occupanti dell'aereo sono stati recuperati e la loro morte è stata confermata", hanno proseguito ancora le autorità locali. "Le loro identità non saranno divulgate al momento, in attesa della notifica ai familiari più prossimi", aggiungono.

L'incidente è avvenuto intorno alle 20.15 (ora locale, ndr), ha dichiarato il sergente Brie Frank dell'ufficio dello sceriffo della contea di Dodge durante una conferenza stampa organizzata dopo l'incidente.

I giornali statunitensi riportano che la Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board supervisioneranno le indagini relative all'incidente per tentare di ricostruirne l'esatta dinamica e le cause che restano sconosciute.

L'ufficio dello sceriffo della contea di Dodge, subito dopo lo schianto, ha chiesto alla comunità del luogo di evitare di muoversi nella zona in cui l'aereo è precipitato fino a nuovo avviso, in modo da poter proseguire le indagini evitando situazioni che possano comprometterle.

Sul posto sono intervenute anche la Nebraska State Patrol, l'ufficio dello sceriffo della contea di Saunders, i Vigili del fuoco di Waterloo e di Fremont. Subito dopo aver ricevuto la segnalazione le squadre si sono recate sul posto con idroscivolanti, elicotteri e droni per sorvolare la zona. Purtroppo, le operazioni hanno portato al ritrovamento dei tre corpi.