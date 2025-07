video suggerito

Sciopero controllori traffico aereo in Francia, Ryanair cancella 170 voli: disagi per 30mila passeggeri Disagi nei cieli europei a causa dello sciopero dei controllori del traffico aereo in Francia. Ryanair costretta a cancellare 170 volti, interrompendo i viaggi di circa 30mila passeggeri: "Così tengono in ostaggio le famiglie europee". Tra gli scali più colpiti Parigi e Nizza.

A cura di Ida Artiaco

Il primo vero weekend di vacanze estive rischia di trasformarsi in incubo per migliaia di persone a causa dello sciopero dei controllori del traffico aereo in Francia previsto per oggi, giovedì 3 luglio, e domani, venerdì 4. Nelle scorse ore la DGAC, l'agenzia francese per l'aviazione civile, ha chiesto a diverse compagnie aeree di ridurre del 40% i voli negli aeroporti di Parigi e dintorni a causa della protesta programmata contro le condizioni di lavoro. Secondo una fonte vicina al caso, oggi 270 controllori di volo sono in sciopero, su una forza lavoro complessiva di circa 1.400 persone.

Airlines for Europe (A4E), la principale associazione europea per l'aviazione, ha definito lo sciopero "intollerabile", avvertendo che avrebbe seriamente compromesso i piani di viaggio nel pieno della stagione delle vacanze.

Ryanair cancella 170 voli, cosa sta succedendo

Tra le compagnie più colpite c'è Ryanair che ha annunciato di essere stata costretta a cancellare 170 voli, interrompendo i viaggi di oltre 30mila passeggeri, tra cui potrebbero esserci anche italiani. "Oltre alla cancellazione dei voli da/per la Francia, questo sciopero colpirà anche tutti i sorvoli francesi", ha dichiarato Ryanair in un comunicato. In particolar modo, saranno interessati i passeggeri che sorvolano lo spazio aereo francese dal Regno Unito alla Grecia e dalla Spagna all'Irlanda.

Una situazione difficile, che ja spinto il CEO di Ryanair, Michael O'Leary, a rivolgersi direttamente alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen affinché vengano adottate misure urgenti per riformare i servizi dei controllori del traffico aereo dell'UE. "Ancora una volta, le famiglie europee sono tenute in ostaggio dai controllori di volo francesi in sciopero. Non è accettabile che i sorvoli dello spazio aereo francese diretti a destinazione vengano cancellati o ritardati a causa dell'ennesimo sciopero dei controllori di volo francesi", ha dichiarato O'Leary.

Anche EasyJet ha fatto sapere che avrebbe cancellato 274 voli nel corso della protesta.

Sciopero dei controllori di volo in Francia, colpiti aeroporti del Sud

Particolarmente colpiti risultano essere gli aeroporti del Sud della Francia. Oltre a Nizza, terzo hub francese, la metà dei voli è stata cancellata a Bastia e Calvi e il 30% a Lione, Marsiglia, Montpellier, Ajaccio e Figari. Queste cancellazioni interessano anche un quarto dei collegamenti in partenza o in arrivo a Parigi Charles de Gaulle e Orly. Nella stessa situazione anche lo scalo di Beauvais, roccaforte del low cost, dove si registra il 25% delle cancellazioni.

"Le richieste dei sindacati di minoranza sono inaccettabili, così come la decisione di indire questo sciopero durante le principali festività", ha dichiarato il ministro francese dei Trasporti, Philippe Tabarot. "Sono determinato a restare fermo di fronte a questo movimento e in particolare di fronte alla richiesta di abbandonare un certo numero di disposizioni", tra cui l'installazione di cartellini marcatempo, ha aggiunto.