"Atterriamo tra 20 minuti", poi silenzio: l'ultimo messaggio di una 26enne dall'aereo precipitato a Washington L'ultimo messaggio ricevuto da Hamaad Raza dalla moglie che era a bordo dell'aereo del'American Airlines precipitato dopo la collisione con un elicottero militare: "Mi ha detto che entro 20 minuti sarebbero atterrati. Poi ho capito che c'era qualcosa che non andava".

A cura di Ida Artiaco

"Atterriamo tra 20 minuti". Poi il vuoto. Hamaad Raza si trovava all'aeroporto di Washington ad aspettare la moglie 26enne quando si è verificato il drammatico incidente mercoledì sera tra un aereo di linea dell'American Airlines e un elicottero militare. La giovane si trovava proprio a bordo del velivolo, da cui sono stati recuperati i corpi di 19 persone sulle 64 a bordo e di cui continuano ancora le ricerche (segui le news sull'incidente di Washington in diretta).

"Sto solo pregando che qualcuno la tiri fuori dal fiume Potomac proprio ora, mentre parliamo. È tutto ciò per cui posso pregare, sto solo pregando Dio", ha detto Raza a WUSA9, a cui ha anche raccontato gli ultimi scambi di messaggi con la moglie prima dello scontro fatale. "Mi ha scritto dicendo che sarebbero atterrati di lì a 20 minuti. Il resto dei miei messaggi non è stato recapitato ed è stato allora che ho capito che poteva esserci qualcosa sotto", ha sottolineato, aggiungendo che la la donna era andata a Wichita per lavoro.

Le ricerche dei dispersi

Al momento, non si ancora se appartenga alla moglie di Raza uno dei 19 corpi già recuperati dalle forze dell'ordine. La compagnia aerea ha confermato che c'erano 60 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio a bordo del volo 5342 da Wichita, Kansas, alla Capitale USA quando è avvenuta la collisione. Stando alle informazioni attualmente disponibili, pare che l'aereo si sia spaccato in due e si trovi a circa sette piedi di profondità nel fiume Potomac.

La Federal Aviation Authority ha confermato che il jet coinvolto nell'incidente, un Bombardier CRJ700, è entrato in collisione con un elicottero Sikorsky H-60 ​​Black Hawk durante l'avvicinamento alla pista 33. I funzionari della difesa hanno confermato che il Black Hawk era un elicottero dell'esercito che trasportava tre soldati in quel momento che erano in un volo di addestramento. Fonti delle forze dell'ordine hanno riferito alla CNN che ci sono vittime confermate e che nessun sopravvissuto è stato ancora tratto in salvo.