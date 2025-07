Sbircia il telefono del vicino di posto e fraintende, aereo costretto ad atterrare: “Strano messaggio”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Sbirciare il telefono del vicino di posto mentre manda messaggi su un aereo a volte è quasi inevitabile vista la vicinanza, ma per una passeggera di un volo di linea della American Airlines non si è rivelata una decisione felice. La donna infatti ha equivocato il contenuto di una conversazione dell’uomo e ha fatto scattare un allarme a bordo che ha costretto il pilota a invertire la rotta e a chiedere un atterraggio di emergenza.

È quanto accaduto su volo AA 1847 della American Airlines partito giovedì scorso dall’aeroporto di San Juan a Porto Rico e diretto a Dallas, in Texas. Era trascorsa circa mezz’ora dal decollo e l’aereo era già in volo sull’Oceano quando la passeggera ficcanaso ha dato un’occhiata allo smartphone del vicino e ha interpretato male un innocente messaggio di testo ricevuto dall’altro viaggiatore.

La donna ha considerato il messaggio sospetto e lo ha segnalato immediatamente all'equipaggio di cabina che ha attivato così la procedura di emergenza prevista in questi casi. “Abbiamo ricevuto la segnalazione di una possibile minaccia, non eravamo sicuri che fosse credibile ma, visto come vanno le cose in questo periodo, abbiamo pensato che la cosa migliore fosse semplicemente essere il più cauti possibili" ha spiegato il pilota.

L’aereo ha invertito la rotta e dopo aver chiesto l’autorizzazione alla torre di controllo, è atterrato allo scalo di partenza dove è stata avvertita la sicurezza che è salita a bordo per i dovuti controlli. Solo a questo punto è stato chiarito che il messaggio “Rip", acronimo usato per "riposa in pace", era del tutto innocuo perché il passeggero che lo aveva ricevuto aveva semplicemente un parente deceduto il giorno prima e per questo stava rientrando dalle vacanze.

Un portavoce dell'American Airlines ha affermato che l'aereo "è tornato s San Juan poco dopo la partenza a causa di un possibile problema di sicurezza” e che "il volo è atterrato sano e salvo all'aeroporto dove le forze dell'ordine hanno ispezionato l'aereo e hanno dato il via libera per ripartire".

"Non c'era alcuna reale minaccia per il volo o per i suoi passeggeri. Si è trattato di un errore che però è stato gestito nel rispetto dei protocolli di sicurezza", ha dichiarato il direttore operativo della società di sicurezza dell'aeroporto. Alla fine Llaereo è ripartito da Porto Rico giovedì mattina con a bordo tutti i 193 passeggeri.