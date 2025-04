Aereo ultraleggero precipita a Genova, due morti a Isola del Cantone

video suggerito

Due persone sono state trovate morte tra i resti di un aereo ultraleggero precipitato oggi pomeriggio a Isola del Cantone, nell'entroterra di Genova. L’incidente aereo mortale è avvenuto nella frazione di Montessoro, nel primissimo pomeriggio di mercoledì 2 aprile, intorno alle 14.30. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i sanitari del 118 ma per le due vittime non c'è stato nulla da fare. A lanciare l'allarme alcuni residenti che hanno visto l'aereo schiantarsi in zona dopo un volo a bassissima quota.

L'aereo pare avesse dei problemi e stesse volando poco sopra gli alberi, prima di schiantarsi al suolo in un boato che ha innescato un incendio che ha distrutto il velivolo. Le operazioni di soccorso sono state complicate dalla scarsa visibilità causata dalla nebbia e all'arrivo sul posto i pompieri hanno trovato solo il relitto in fiamme e i due corpi ormai senza vita insieme ad alcuni effetti personali. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e soccorsi sanitari.

A confermare una possibile avaria del'aereo e il volo a bassa quota anche il sindaco della cittadina ligure. "È successo poco sopra la strada che va verso Montessoro, da quello che mi hanno raccontato l‘aereo volava a bassa quota tanto da essere visibile dalla strada" ha spiegato infatti a Telenord il Primo cittadino di Isola del Cantone.