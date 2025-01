video suggerito

Incidente aereo a Washington, emergono nuovi video della collisione: lo scontro, poi l'esplosione

A cura di Ida Artiaco

Screen da video ottenuti dalla CNN.

Mentre continuano le operazioni di recupero delle salme delle vittime dell'incidente aereo verificatosi mercoledì scorso a Washington, emergono nuovi video del disastro. In particolare, in due filmati ottenuti in esclusiva dalla CNN è possibile notare angolazioni inedite della collisione tra l'aereo dell'American Airlines e l'elicottero Black Hawk dell'esercito americano poi precipitati nel fiume Potomac, il che ha causato la morte di 64 persone.

I video mostrano le riprese delle telecamere di sorveglianza che a loro volta riprendono lo schianto tra l'aereo passeggeri e l'elicottero militare. Nel primo filmato, si vede l'elicottero volare a velocità elevata sul Potomac dal lato sinistro dello schermo. Il Black Hawk ha luci lampeggianti rosse sulla coda e sul corpo e una luce verde verso il muso. L'aereo dell'American Airlines vola invece verso l'aeroporto. Il Black Hawk poi si scontra con l'aereo di linea, causando un'esplosione, prima che entrambi precipitino nelle acque del fiume sottostante.

Il secondo video sembra essere stato girato dall'aeroporto. Mostra l'aereo mentre si avvia sulla pista 33 dell'aeroporto Ronald Reagan di Washington sulla sinistra e l'elicottero che vola sopra il fiume sulla destra dello schermo. Continuano a volare l'uno verso l'altro a bassa quota, scontrandosi infine e provocando una grande esplosione.

Cosa abbia causato l'incidente resta ancora un mistero. Fondamentale sarà l'analisi delle scatole nere dei velivoi che sono già state ritrovate. Tuttavia, secondo alcuni esperti di aviazione sentiti sempre dalla CNN, è possibile che il pilota dell'elicottero possa aver valutato male la posizione dell'aereo della American Airlines, scambiando una luce più luminosa e in movimento nel cielo notturno per l'aereo, come si vede negli ultimi video pubblicati. "Vediamo altre luci nella zona, in particolare la luce di un altro aereo", ha spiegato Mary Schiavo, analista dell'aviazione ed ex ispettore generale del Dipartimento dei trasporti. "La prima volta che ho guardato quel video mi sono concentrata sulla luce in movimento, non sulla luce fissa, che in realtà non era fissa. È solo una questione di punto di osservazione. C'è il timore che il pilota dell'elicottero possa essersi concentrato sulla luce più luminosa e in movimento e averla scambiata per l'aereo che avrebbe dovuto seguire", ha aggiunto.