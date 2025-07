Paura negli USA, sfiorata collisione tra aereo di linea e un caccia: 2 feriti e terrore a bordo

Collisione sfiorata in California tra un aereo di linea della Southwest Airlines diretto a Las Vegas e un caccia. Due assistenti di volo ferite: “Siamo volati via dai nostri posti e abbiamo sbattuto la testa contro il soffitto”.

Collisione sfiorata nelle scorse ore nei cieli USA tra un aereo di linea della Southwest Airlines e un caccia. È successo in California: il bilancio è di due feriti, due assistenti del volo 1496 che era partito da Burbank ed era diretto a Las Vegas (Nevada). Poco dopo il decollo – come riporta ABC News – il pilota è stato costretto a effettuare una rapida e improvvisa discesa di circa 145 metri per evitare una collisione con un caccia Hawker Hunter intestato ad un appaltatore della Difesa.

La manovra ha fatto sì che i passeggeri letteralmente volassero dai loro sedili, alcuni finendo contro il soffitto, mentre bambini e adulti urlavano, temendo il peggio. "Dopo circa 10 minuti di volo, siamo precipitati. Le urla erano terrificanti. Pensavamo davvero di essere precipitati e di essere le vittime dell'ennesimo incidente aereo. Poi, una volta che la situazione è tornata sotto controllo il comandante ci ha spiegato che era stata evitata la collisione con un altro aereo", ha raccontato la passeggera Caitlin Burdi a Fox News. "Io e molte altre persone siamo volati via dai nostri posti e abbiamo sbattuto la testa contro il soffitto, un'assistente di volo ha avuto bisogno di cure mediche", ha invece scritto il comico Jimmy Dore in un post su X. "Il pilota ha detto che è scattato l'allarme di collisione e che doveva evitare l'aereo che ci stava venendo addosso. Wow".

Una fonte ha riferito all'emittente a stelle e strisce che in quel momento c'erano diversi aerei Hawker Hunter nella zona, ma non è chiaro perché i due velivoli si trovassero alla stessa altitudine. La compagnia aerea con una nota ha poi fatto sapere che il volo è proseguito per Las Vegas, dove è atterrato "senza problemi. Southwest sta collaborando con la Federal Aviation Administration (FAA) per comprendere meglio le circostanze di quanto successo. Apprezziamo la professionalità del nostro equipaggio di volo e degli assistenti nel rispondere a questo evento. Nulla è più importante per Southwest della sicurezza dei nostri clienti e dipendenti".

Si è trattato almeno della seconda collisione sfiorata negli Stati Uniti questa settimana, dopo che un aereo della Delta diretto da Minneapolis a Minot, nel Nord Dakota, ha rischiato di scontrarsi con un bombardiere B-52.

Senza dimenticare che a marzo, un aereo passeggeri ha rischiato di scontrarsi con un aereo militare all'aeroporto Ronald Reagan Washington National, dove pochi mesi prima una collisione tra un volo dell'American Airlines e un elicottero militare aveva provocato almeno 67 vittime.