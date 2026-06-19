Iran, Vance non andrà in Svizzera per avvio negoziati, Israele attacca il Libano, almeno 16 morti, news in diretta

"Non ci sono limiti al mio potere”. A dirlo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una intervista ad ‘Axios’. Nell’articolo si legge che il tycoon è entrato in guerra con l’Iran chiedendo una “resa incondizionata” e l’ha poi conclusa con un memorandum d’intesa ‘limitato'. Trump ha spiegato di aver negoziato l’accordo per evitare che la guerra si trasformasse in una depressione economica globale. Tuttavia, il leader Usa ha negato di essersi in alcun modo sentito ridimensionato dall’esperienza. Alla domanda su cosa avesse imparato dalla guerra riguardo ai limiti del suo potere, ha infatti risposto: “Non ci sono limiti”. “Non ho ancora imparato quella lezione. So che ci sono, ma non ci sono limiti”, ha proseguito.