video suggerito

Incidente aereo a Philadelphia, tra le vittime i passeggeri a bordo e un uomo che si trovava nella sua auto È salito a 7 il bilancio delle vittime dell’incidente aereo verificatosi venerdì a Philadelphia: oltre ai 6 passeggeri a bordo, tra cui una bimba malata e la mamma, anche un uomo che si trovava a terrà nella sua auto. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

È salito a 7 il bilancio delle vittime dell'incidente aereo verificatosi venerdì sera a Philadelphia. È quanto ha annunciato la sindaca della città della Pennsylvania, Cherelle Parker, precisando che ci sono anche 19 feriti. Morti tutti i passeggeri a bordo ed un uomo che si trovava nella sua auto a terra quando il mezzo ha impattato al suolo.

Il velivolo era una ambulanza a bordo della quale viaggiavano sei persone, tutte di nazionalità messicana: si tratta di una donna insieme alla figlia malata, un medico, un paramedico, il pilota e il co-pilota.

L'aereo, un Learjet 55, è precipitato nei pressi del Roosevelt Mall, nella zona nord-orientale della capitale della Pennsylvania. Era decollato dall'aeroporto di Northeast Philadelphia intorno alle 18:10 locali ed era diretto prima in Missouri, per fare rifornimento, e poi a Tijuana, in Messico, ma è rimasto in volo per meno di un minuto prima di schiantarsi all'incrocio tra Cottman e Bustleton Avenue.

La bambina era in cura per una malattia non specificata allo Shriners Children's Hospital nel nord-est di Philadelphia, hanno detto i funzionari della città.

È probabile, tuttavia, che il numero delle vittime aumenti ulteriormente. "È del tutto possibile che ci saranno cambiamenti in quelle cifre", ha commentato il direttore generale di Philadelphia Adam Thiel in una conferenza stampa. "Probabilmente ci vorranno giorni prima che saremo in grado di rispondere definitivamente alla domanda sul numero di persone che sono morte in questa tragedia". Ha aggiunto che i danni causati dall'esplosione si sono estesi a diverse strade e che i soccorritori stanno effettuando controlli porta a porta.

L'incidente di ieri è avvenuto solo due giorni dopo il più mortale disastro aereo degli Stati Uniti degli ultimi 10 anni: un aereo passeggeri dell'American Airlines e un elicottero militare si sono scontrati a mezz'aria a Washington DC, uccidendo 67 persone.