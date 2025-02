Aereo con bimba malata si schianta a Philadelphia su case e auto provocando enorme incendio: ci sono vittime Nuovo incidente aereo negli Stati Uniti: un aereo medico con sei persone a bordo è precipitato a nordest di Philadelphia finendo in una zona abitata e dove si trova un centro commerciale. Si temono molte vittime. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Susanna Picone

A pochi giorni dal disastro di Washington si registra un nuovo incidente aereo nei cieli degli Stati Uniti. Un jet privato di medie dimensioni, registrato in Messico, è precipitato su una zona commerciale e residenziale a nordest di Philadelphia: lo schianto ha provocato un enorme incendio che ha colpito anche le case della zona. Si temono molte vittime.

A bordo dell’aereo – secondo quanto riportato dai media Usa si trattava di un'eliambulanza privata – c'era un paziente pediatrico (una bambina), il suo accompagnatore e quattro membri dell’equipaggio. Secondo la Federal Aviation Administration (Faa), si trattava di un Learjet 55 che si è schiantato intorno alle 18:30 ora locale, le 00:30 in Italia, in un quartiere densamente popolato con case, negozi, un centro commerciale e in generale strada trafficate.

L’aereo era decollato dall'aeroporto locale ed era diretto all'aeroporto nazionale di Springfield-Branson nel Missouri. Decine di soccorritori si sono precipitati nell'area dell’incidente, la Faa e il National Transportation Safety Board, che sta indagando sulla tragedia di Washington, hanno annunciato di aver aperto un'indagine.

Il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha assicurato che lo Stato "sta fornendo tutte le risorse necessarie in relazione allo schianto di un piccolo aereo a Philadelphia". In un post su X ha aggiunto che è in contatto con "le autorità della città" e "fornirà aggiornamenti non appena li riceverà".

Secondo le prime informazioni trapelate, a bordo del Learjet 55 si trovava una paziente pediatrica che aveva ricevuto cure per una malattia potenzialmente letale negli Stati Uniti. Insieme alle altre cinque persone presenti sul volo la bimba stava tornando in Messico. Tra le altre persone sull'aereo c'erano sua madre, un pilota, un copilota, un medico e un paramedico.

La Jet Rescue Air Ambulance, che gestiva l'aeroambulanza, ha dichiarato in un comunicato: “Non possiamo confermare la presenza di sopravvissuti”. Shai Gold, portavoce di Jet Rescue, ha detto che si trattava di un equipaggio esperto e che tutti coloro che partecipano a questi voli sono sottoposti a un rigoroso addestramento. Non è chiaro, per il momento, se ci sono vittime anche tra le persone a terra.