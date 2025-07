Grecia, gli incendi devastano Creta: evacuate 1.500 persone, case e strutture turistiche in fiamme Il rogo, probabilmente partito tra Agia Fotia, si sta propagando in una zona impervia, ricca di vegetazione secca e facilmente infiammabile. Le condizioni meteorologiche – caldo estremo, vento forte e siccità – rendono estremamente difficile ogni tentativo di contenimento. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un vasto incendio boschivo divampato ieri pomeriggio nelle colline boscose a est di Creta continua a bruciare fuori controllo, minacciando abitazioni, strutture turistiche e infrastrutture essenziali nei pressi del comune di Ierapetra. Le fiamme, alimentate da forti venti di burrasca, si sono propagate rapidamente verso sud, spingendosi per oltre sei chilometri. Il fronte del fuoco ha già raggiunto diverse località, tra cui Agia Fotia e Ferma, dove si registrano ingenti danni a case e appartamenti in affitto.

La visibilità nell’area è drasticamente ridotta a causa del fumo denso, che ha raggiunto anche la spiaggia di Makry Gialos, distante 10 chilometri dal focolaio principale. Le autorità hanno chiuso al traffico la strada principale nei pressi di Agia Fotia, invitando la popolazione a evitare qualsiasi spostamento non essenziale a causa della pessima qualità dell’aria, delle alte temperature e della caduta di cenere.

Evacuazioni di massa e feriti

Secondo i dati forniti dai servizi di emergenza, circa 1.500 persone sono state evacuate da insediamenti residenziali e aree turistiche. Circa 200 sfollati sono stati ospitati nel palazzetto dello sport di Ierapetra. Alcune persone bloccate dalle fiamme sono state evacuate via mare dalle spiagge della zona.

Leggi anche Oltre 20 incendi in Sardegna per colpa delle alte temperature: chiuso un aeroporto e diverse case evacuate

Ad Agia Fotia diverse case sono andate distrutte e la zona è priva di corrente elettrica. Quattro anziani sono stati trasportati in ospedale con problemi respiratori causati dall’inalazione di fumo. Le autorità sanitarie hanno posto tutti gli ospedali di Creta in stato di allerta.

L’operazione di spegnimento è stata rafforzata con l’arrivo di 155 vigili del fuoco, otto squadre specializzate a piedi, 38 mezzi antincendio e quattro elicotteri, attivi fino al tramonto. I comuni locali hanno inoltre mobilitato autobotti e mezzi pesanti. Ulteriori rinforzi sono in arrivo da Atene: 33 pompieri e quattro squadre speciali dell’unità EMODE stanno giungendo via aerea da Elefsina, mentre un’altra squadra di 17 vigili del fuoco e cinque mezzi è partita in traghetto dal porto del Pireo.

Nel tardo pomeriggio di ieri, i vigili del fuoco hanno eseguito un ritiro tattico per proteggere il personale e concentrare gli sforzi sulla creazione di linee tagliafuoco attorno agli insediamenti più esposti.

Origine e contesto dell'incendio

L’incendio, probabilmente partito tra Agia Fotia e il villaggio di Skinokapsala, si sta propagando in una zona impervia, ricca di vegetazione secca e facilmente infiammabile. Le condizioni meteorologiche – caldo estremo, vento forte e siccità – rendono estremamente difficile ogni tentativo di contenimento. Durante l’intera giornata sono stati diffusi allarmi di evacuazione tramite il sistema di allerta pubblica 112, con messaggi rivolti a residenti e turisti nelle aree di Achlia, Ferma, Agia Fotia, Galini e Koutsounari.

Emergenza incendi nel Mediterraneo

L’incendio a Creta si inserisce in un quadro più ampio di emergenza nel Mediterraneo orientale. In Turchia, oltre 50mila persone sono state evacuate nei giorni scorsi a causa di incendi nella provincia di Smirne. Intanto, l’Europa meridionale è alle prese con un’ondata di calore precoce: sono già sei le vittime accertate per cause legate alle alte temperature, con decessi registrati in Spagna, Italia e Francia.