Enorme incendio in spiaggia a Castiglione della Pescaia, fuga dai campeggi: 600 evacuati

Predisposta l’immediata evacuazione dei campeggi vicini all’incendio con le persone portate via con gli scuolabus comunali e mezzi di Autolinee Toscane. Accorsi ben 4 elicotteri della Protezione Civile Toscana oltre quello dei vigili del fuoco. Sul posto sono state fatte confluire anche tutte le autobotti delle forze armate di Grosseto.

Un imponente incendio è divampato oggi pomeriggio lungo le coste di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, costringendo centinaia di turisti a fuggire dai campeggi della zona. Il rogo è divampato in una zona boschiva in località Rocchette, nei pressi del Campeggio Santa Pomata, propagandosi ben presto alla zona circostanze e costringendo le autorità a ordinare l'immediata evacuazione di circa 600 persone.

L'allarme è partito intorno alle 15.30 di oggi, giovedì 10 luglio, quando dalla zona si sono levate alte fiamme e una colonna di fumo nero visibile a km di distanza. L'incendio ha coinvolto la storica pineta mandando in fumo molti ettari e minacciando varie strutture ricettive che in questo periodo dell'anno sono piene di persone. Sul posto accorsi decine di Vigili del Fuoco, la VAB, oltre a Carabinieri squadre della Protezione Civile comunale e provinciale con il fondamentale aiuto degli elicotteri antincendio.

Predisposta l'immediata evacuazione del campeggio con le persone portate via con gli scuolabus comunali e mezzi di Autolinee Toscane. Su disposizione della prefettura, i turisti sono stati fatti evacuati al palazzetto dello sport dove è stato allestito un punto di raccolta, con acqua e zone d'ombra. "Allestito al palazzetto di Casa Mora il presidio di primo soccorso con viveri, acqua e 118. Predisposti 600 pasti per stasera e in fase di organizzazione l’eventuale pernotto presso il palazzetto con sacchi a pelo e brandine" spiegano dal Comune.

Sul posto intanto accorsi ben 4 elicotteri della Protezione Civile Toscana oltre quello dei vigili del fuoco mentre i Canadair sono stati messi in allerta perché l’incendio al momento è circoscritto in zona di interfaccia. Sul posto sono state fatte confluire anche tutte le autobotti delle forze armate di Grosseto per dare supporto alle attività di spegnimento da terra visto che nelle vicinanze ci sono anche abitazioni e altre strutture turistiche dietro la spiaggia.

"Ci stanno arrivando in soccorso le autobotti dell'Esercito, il fuoco sta prendendo la pineta, siamo tutti sul posto" ha spiegato la sindaca di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, aggiungendo: "Stiamo allestendo un punto di accoglienza a Casa Mora, con acqua e sali minerali, che ci ha donato Conad".

Secondo prime informazioni, ancora da confermare, l'incendio sarebbe partito da un'avaria a un dissalatore. Le fiamme poi hanno provocato anche la deflagrazione di alcune bombole del gas.