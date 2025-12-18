Il misterioso omicidio del fisico nucleare del MIT Nuno Loureiro: “Possibile legame con sparatoria alla Brown”

Nuno Loureiro, 47 anni, fisico nucleare e professore del MIT di Boston, è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco lunedì 15 dicembre nella sua casa ed è morto in ospedale il giorno successivo. Gli investigatori indagano per omicidio, starebbero valutando un legame con la sparatoria alla Brown University.

Il fisico del MIT Nuno Loureiro.

Nuno Loureiro, 47 anni, fisico specializzato in fusione nucleare e professore del Massachusetts Institute of Technology (MIY) è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco nella sua casa di Brookline, vicino a Boston, Massachusetts, nella serata di lunedì 15 dicembre. È morto in ospedale il giorno dopo.

Le autorità hanno avviato un'indagine per omicidio. Come riferito dall'ufficio del procuratore distrettuale, nessun sospettato è ancora stato arrestato e la morte del famoso scienziato è resta avvolta nel mistero.

Loureiro, entrato al MIT nel 2016, l'anno scorso era stato posto alla guida del Plasma Science and Fusion Center del prestigioso istituto, dove si proponeva di promuovere la tecnologia nucleare per produrre energia pulita. Il centro è uno dei laboratori più grandi dell'università, a cui lavorano più di 200 persone, ricorda la Cnn.

Il 47enne, cresciuto a Viseu, in Portogallo, aveva studiato a Lisbona prima di conseguire un dottorato a Londra. Prima di arrivare al MIT, aveva lavorato come ricercatore presso un istituto per la fusione nucleare di Lisbona.

"Nuno non era solo uno scienziato brillante, era una persona brillante", ha detto Dennis Whyte, professore di Ingegneria presso l'Hitachi America, che in precedenza ha ricoperto la carica di direttore del Dipartimento di Scienze e Ingegneria Nucleari e del Plasma Science and Fusion Center.

"Ha brillato come mentore, amico, insegnante, collega e leader, ed era universalmente ammirato per il suo modo di fare eloquente e compassionevole. La sua perdita è incommensurabile per la nostra comunità al PSFC, all'NSE e al MIT, e per l'intero mondo della ricerca sulla fusione e sul plasma", ha aggiunto.

Secondo un funzionario delle forze dell'ordine vicino al caso, la Polizia – riporta ancora la Cnn – starebbe indagando su possibili legami tra la sparatoria avvenuta sabato alla Brown University e quella in cui ha perso la vita Luoreiro.

Le autorità stanno facendo accertamenti su questa pista sulla base di informazioni emerse nelle ultime 24 ore, ha affermato il funzionario, sottolineando che non si tratta di dati definitivi. La natura di tali informazioni non è chiara. In una conferenza stampa tenutasi martedì, i funzionari hanno invece affermato che non vi era alcun collegamento apparente tra i crimini

Anche l'agenzia Ap parla di questa ipotesi, citando tre persone informate sui fatti che hanno chiesto l'anonimato. Due di queste hanno dichiarato che gli investigatori hanno identificato una persona sospetta legata alle due sparatorie e la stanno cercando.

Sabato 13 dicembre una persona ha fatto irruzione nel dipartimento di fisica della Brown University, in Rhode Island, e ha ucciso due studenti e ferito altri nove prima di allontanarsi a piedi.