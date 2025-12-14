USA, sparatoria alla Brown University: morti 2 studenti, 9 i feriti. Il killer in fuga: diffuso video del sospetto

Sparatoria alla Brown University di Providence, nel Rhode Island, sulla costa orientale degli Stati Uniti: il bilancio è di 2 morti e 9 feriti, sono tutti studenti. Killer in fuga: la polizia ha diffuso un video del sospetto. Cosa sta succedendo.

Sparatoria alla Brown University, video del sospetto in fuga.

Ancora una sparatoria negli Stati Uniti e ancora una volta in una Università. È successo ieri alla Brown University di Providence, nel Rhode Island, sulla costa orientale del Paese. Il bilancio al momento è di 2 morti e 9 feriti gravi. Si tratta di studenti dell'ateneo come riporta la presidente Christina Paxton.

A confermare il tragico bilancio sono stati anche il sindaco della cittadina Brett P. Smiley e i funzionari della locale polizia. Intanto, è caccia all'uomo che ha aperto il fuoco. Le autorità hanno diffuso un video del sospetto, dopo che il vice comandante della polizia di Providence, Timothy O'Hara, aveva detto che si trattava di "un uomo vestito di nero". Nel filmato si vede appunto un soggetto che indossa vestiti neri e larghi mentre cammina lungo una strada lontano del campus. Sembra che abbia intorno ai trent'anni, hanno riferito le autorità senza precisare. Durante la sparatoria l'uomo potrebbe aver indossato una mascherina.

Secondo quanto ricostruito finora, l'uomo ricercato avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco in una classe al primo piano dell'edificio Barus & Holley, una struttura di sette piani che ospita la Facoltà di Ingegneria e il Dipartimento di Fisica. L'università, come da protocollo, è stata subito messa in lockdown, dopo i primi spari: studenti, docenti e dipendenti sono stati invitati a cercare un rifugio e a non uscire. "Chiudete a chiave le porte, silenziate i telefoni, state nascosti fino a nuovo ordine", si leggeva nel messaggio arrivato ai presenti.

È stata "una giornata incredibilmente tragica" quella alla Brown University, ha scritto in una mail alla comunità universitaria la preside Christina Paxson. "La polizia di Providence ha comunicato che il nostro campus deve rimanere in isolamento. È una scena di polizia attiva e la priorità è garantire la sicurezza di tutti", ha aggiunto.

Mentre le ricerche dell'uomo armato proseguono, non si registra alcuna minaccia nota per la comunità nel suo locale, ha affermato il sindaco Brett Smiley. Ci sarà comunque una maggiore presenza di agenti di polizia in città, ma "non riteniamo necessario annullare la festa di Natale", ha spiegato. "Siamo convinti che potrete andare in chiesa in tutta sicurezza", ha aggiunto Smiley. Oltre 400 agenti delle forze dell'ordine di agenzie locali, statali e federali si trovano nella zona vicino al luogo dell'attacco per partecipare alle operazioni. Il presidente Donald Trump ha affermato sul social Truth di essere stato informato sulla sparatoria.

In aggiornamento.