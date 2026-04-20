Usa, rissa tra giovani davanti scuola a Winston-Salem sfocia in sparatoria: 2 morti in Carolina del Nord

La sparatoria a Winston-Salem. La polizia locale ha spiegato che gli spari sono stati localizzati nei pressi della Jefferson Middle School ma non hanno interessato direttamente l’istituto scolastico ma un parco vicino dove era in corso una rissa pianificata tra giovani.

Una violenta rissa tra giovani davanti a una scuola è sfociata in una sanguinosa sparatoria che ha causato almeno due morti e diversi feriti oggi nella cittàdina di Winston-Salem capoluogo della Contea di Forsyth, nello Stato della Carolina del Nord, in Usa. La polizia dello stato americano ha spiegato che la sparatoria è avvenuta poco prima delle 10 del mattino di lunedì 20 aprile nei pressi della Jefferson Middle School ma non ha interessato direttamente l’istituto scolastico dove i minori all’interno sono al sicuro.

Chiarendo alcune dinamiche della sparatoria, la polizia locale ha spiegato invece che tutto sarebbe nato da una rissa premedita tra gruppi di giovani poi degenerata in sparatoria con l’uso di armi da fuoco da parte di più persone. “Le prime indagini suggeriscono che una rissa pianificata tra diversi giovani individui sia degenerata in un parco, portando a molteplici persone che sparavano l'una contro l'altra. Ci sono più vittime ma gli studenti a scuola sono al sicuro” ha dichiarato il Dipartimento di polizia locale.

“La sparatoria non è a scuola ma al Leinbach Park. La scuola è operativa e regolarmente aperta. Diverse persone sono state colpite, con 2 deceduti” ha aggiunto l'Ufficio investigativo statale della Carolina del Nord che si sta occupando delle indagini. La polizia di Winston-Salem afferma di non aver ancora il numero totale delle vittime della sparatoria e che i responsabili non sono stati ancora individuati.

“Non è sta una sparatoria di massa. L’incidente è scaturito da una rissa pianificata tra due gruppi di giovani. Nella sparatoria sono state coinvolte diverse persone alcune delle quali sono minori. A causa del numero di persone coinvolte, non è stato ancora possibile identificare i colpevoli” ha detto la polizia che ha identificato tutti i presenti.

“Gli studenti a scuola sono al sicuro. Le scuole funzionano regolarmente e non è necessario che i genitori vadano a prendere i propri figli” ha spiegato la polizia cittadina, assicurando che “si tratta di un caso isolato ma le indagini continuano”.