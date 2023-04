I bambini nati il 6 maggio, giorno dell’incoronazione di Re Carlo, riceveranno un regalo L’iniziativa è dello Staffordshire County Council e riguarderà tutti i nati nell’omonima contea del cuore del Regno Unito. Il regalo sarà una tazza commemorativa, simile a quelle distribuite per l’incoronazione della Regina Elisabetta II 70 anni fa.

A cura di Biagio Chiariello

Re Carlo sarà incoronato il 6 maggio e lo Staffordshire County Council ha deciso di omaggiare tutti i bambini che nasceranno quel giorno. L'anagrafe della principale autorità locale per la contea britannica situata nelle Midlands Occidentali regalerà una tazza a tutti i piccoli che verrano alla luce il prossimo 6 maggio.

Il regalo è una tazza commemorativa, simile a quelle distribuite per l'incoronazione della Regina Elisabetta II, 70 anni fa, il 2 giugno 1953. Le famiglie potranno richiedere il dono contattando direttamente il consiglio dopo l'incoronazione.

Il consigliere Simon Tagg ha affermato che la nascita di "ogni bambino" nella contea deve essere motivo di celebrazione.

"L'incoronazione del re Carlo III sarà un evento storico e per i bambini nati quel giorno, sarà un momento ancora più memorabile, così come per i loro genitori", ha detto. "La gente di tutto lo Staffordshire guarderà l'incoronazione in TV, si riunirà con vicini e amici e parteciperà a eventi speciali per celebrare l'occasione".

"Sarà un fine settimana davvero memorabile e una grande opportunità per le comunità di riunirsi e celebrare un momento storico".

La cerimonia ufficiale dell'incoronazione si terrà il prossimo 6 maggio presso l'Abbazia di Westminster, nel cuore di Londra, dove già la Regina Elisabetta fu a sua volta incoronata nel 1953.

All'evento saranno presenti tutti i membri della Royal Family inglese, in primis il Principe e la Principessa del Galles, William e Kate Middleton, insieme ai figli George, Charlotte e Louis, e il secondogenito di Carlo e Lady Diana Spencer, Harry, che presenzierà all'incoronazione del padre come Re senza la moglie Meghan, che resterà con la prole in California.