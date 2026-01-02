Esteri
video suggerito
video suggerito

Guardava i fuochi d’artificio con la madre, poi lo sparo: bimbo ucciso da un proiettile vagante a Skopje

Un bambino di due anni è morto a Skopje dopo essere stato colpito da un proiettile vagante durante i festeggiamenti di Capodanno. Disposta l’autopsia.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

È morto questa mattina in un ospedale di Skopje, capitale della Macedonia, il bambino di due anni rimasto gravemente ferito durante i festeggiamenti per il Capodanno. La Procura cittadina ha disposto l’autopsia per chiarire in modo definitivo le cause del decesso e la dinamica dell’accaduto, mentre proseguono le indagini delle autorità.

Secondo quanto riferito dai media locali, il piccolo si trovava in strada con la madre per assistere ai fuochi d’artificio quando sarebbe stato colpito alla testa da un proiettile vagante, esploso durante le celebrazioni. Trasportato d’urgenza al Centro clinico di Skopje in condizioni critiche, il bambino è morto nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Nelle ore immediatamente successive ai fatti, il ministro dell’Interno Panče Toškovski aveva parlato di una ferita provocata da un “frammento metallico”, precisando che in quel momento non era stato possibile definire con esattezza l’origine della lesione. Il ministro aveva inoltre sottolineato l’esistenza di diverse ipotesi investigative, rinviando agli accertamenti successivi ogni chiarimento definitivo.

Leggi anche
Tajani a Crans-Montana: "Decine di interrogatori", poi depone fuochi sul luogo della strage

La tragedia del bambino si inserisce in una notte segnata da gravi episodi di violenza nella capitale macedone. Sempre nella notte di Capodanno, infatti, un cittadino turco è stato ucciso a coltellate nel bazar del centro storico di Skopje.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Tragedia in
Svizzera
Le autorità svizzere: "Ci sono almeno 40 morti. Faremo tutto il possibile per chiarire le cause"
Musumeci firma lo stato di mobilitazione della Protezione Civile: cosa significa
In un video l'inizio dell'incendio nel bar di Crans-Montana: alcuni ragazzi provano a spegnere le fiamme
Chi sono Jessica e Jacques Moretti, proprietari del bar “Le Constellation” a Crans-Montana: si sono salvati
Tra le vittime ci sarebbe il golfista Emanuele Galeppini, l'annuncio della Federgolf. Lo zio: "Aspettiamo l'esame del DNA"
Come funzionano le candele da cui partivano le fontane di scintille
Le immagini del luogo
Le foto del locale prima dell’incendio: il dettaglio dei pannelli
L'ipotesi effetto flashover
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views