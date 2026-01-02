Guardava i fuochi d’artificio con la madre, poi lo sparo: bimbo ucciso da un proiettile vagante a Skopje

Un bambino di due anni è morto a Skopje dopo essere stato colpito da un proiettile vagante durante i festeggiamenti di Capodanno. Disposta l’autopsia.

È morto questa mattina in un ospedale di Skopje, capitale della Macedonia, il bambino di due anni rimasto gravemente ferito durante i festeggiamenti per il Capodanno. La Procura cittadina ha disposto l’autopsia per chiarire in modo definitivo le cause del decesso e la dinamica dell’accaduto, mentre proseguono le indagini delle autorità.

Secondo quanto riferito dai media locali, il piccolo si trovava in strada con la madre per assistere ai fuochi d’artificio quando sarebbe stato colpito alla testa da un proiettile vagante, esploso durante le celebrazioni. Trasportato d’urgenza al Centro clinico di Skopje in condizioni critiche, il bambino è morto nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Nelle ore immediatamente successive ai fatti, il ministro dell’Interno Panče Toškovski aveva parlato di una ferita provocata da un “frammento metallico”, precisando che in quel momento non era stato possibile definire con esattezza l’origine della lesione. Il ministro aveva inoltre sottolineato l’esistenza di diverse ipotesi investigative, rinviando agli accertamenti successivi ogni chiarimento definitivo.

La tragedia del bambino si inserisce in una notte segnata da gravi episodi di violenza nella capitale macedone. Sempre nella notte di Capodanno, infatti, un cittadino turco è stato ucciso a coltellate nel bazar del centro storico di Skopje.