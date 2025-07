Giostra si rompe e crolla in un parco divertimenti, almeno 23 feriti in Arabia Saudita: il video

Ventitré persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto mercoledì 30 luglio in un parco divertimenti in Arabia Saudita. Quattro di loro sono in gravi condizioni. Il braccio di una giostra si è staccato ed è crollato con violenza al suolo. La scena è stata ripresa in un video diffuso sui social. Aperta un’indagine.

Alcune immagini del video in cui è stato ripreso l’incidente.

Una serata di svago si è trasformata in un momento di puro terrore per 23 persone rimaste ferite in un incidente avvenuto ieri, mercoledì 30 luglio, in un parco divertimenti in Arabia Saudita. Quattro sarebbero in gravi condizioni. Il braccio di una giostra si è staccato ed è crollato con violenza al suolo.

La notizia è stata riportata oggi dai media locali. Come riferisce l'emittente saudita Al-Arabiya su X, l'incidente ha causato "23 feriti (…), di cui quattro gravi (…) a Taif", mentre il quotidiano Okaz ha riportato "oltre 23 feriti". Al-Arabiya ha fatto sapere che il parco è stato chiuso e che le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine sull'accaduto.

Diversi video dell'incidente sono stati condivisi sui social media. Le immagini mostrano l'attrazione da brivido, chiamata "Game 360", costituita da una piattaforma circolare su cui i visitatori siedono, legata ad un gigantesco braccio meccanico che oscilla su e giù.

A un certo punto, inaspettatamente, come si vede nelle riprese fatte da un ignaro e incredulo testimone, il braccio meccanico si è spezzato e la piattaforma è crollata con violenza al suolo.

I soccorritori, tra cui squadre di Protezione Civile e paramedici della Mezzaluna Rossa saudita, hanno rapidamente messo in sicurezza il luogo e trasportato i feriti negli ospedali vicini, dove i casi più gravi rimangono sotto osservazione.

Proprio la rottura improvvisa di questo braccio meccanico ha causato la caduta dell'intera installazione con i visitatori del parco a bordo. Chi indaga vuole chiarire la causa dell'incidente, così come capire se il parco rispettasse gli standard di sicurezza e le normative tecniche richiesti.

L'Arabia Saudita sta intensificando i progetti per il tempo libero e l'intrattenimento nell'ambito degli sforzi per diversificare un'economia a lungo dipendente dal petrolio. Tra i progetti di punta c'è il Qiddiya Entertainment Park, che coprirà 500mila metri quadrati vicino alla capitale.