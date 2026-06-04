Cede il carrello di un volo Lufthansa all’aeroporto di Francoforte, feriti membri dell’equipaggio: il video

All’aeroporto di Francoforte il carrello anteriore di un Boeing 787-9 di Lufthansa ha ceduto sulla pista durante la sosta. Membri dell’equipaggio e del personale di terra sono rimasti feriti, l’aereo ha subito gravi danni e il volo è stato cancellato. Indagini in corso, l’incidente ripreso in un video.

Immagini del video "collassato" sulla pista a Francoforte.

Momenti di panico all'aeroporto di Francoforte, dove il carrello di un Boeing 787 si è piegato. Diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dalla stessa compagnia.

L'incidente è avvenuto oggi, giovedì 4 giugno, intorno alle 12.45. L'aereo, con il numero di volo LH450, aveva Los Angeles come destinazione finale del suo viaggio. Si tratta di un velivolo del tipo 787-9 Dreamliner, un aereo a lungo raggio bimotore con una capacità da 200 a 440 passeggeri.

"Mentre era in posizione di parcheggio, il carrello anteriore dell'aereo si è retratto inaspettatamente", ha spiegato un portavoce della compagnia, descrivendo la dinamica dell'incidente. Il carrello anteriore viene utilizzata durante il rullaggio, il decollo e l'atterraggio.

"Al momento dell'incidente, a bordo c'erano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica", ha comunicato il portavoce. Secondo le informazioni fornite, i passeggeri non erano ancora saliti a bordo.

Attorno al velivolo bimotore erano parcheggiati anche diversi veicoli di emergenza. In rete è stato diffuso il video dell'accaduto. Le immagini dell'incidente mostrano l'impatto a terra del muso del velivolo.

L'aereo è rimasto gravemente danneggiato nella sezione anteriore della fusoliera, compromessi anche alcuni sportelli del carrello e i due motori, entrati in contatto con il terreno. Il volo è stato cancellato.

L'azienda ha inoltre dichiarato che, insieme alle autorità competenti, sta indagando sulle circostanze dell'incidente. Secondo quanto dichiarato dalla stessa Lufthansa, è stata istituita una squadra di gestione dell'accaduto. E, stando a quanto ripotano alcune fonti, l'aereo, immatricolato D-ABPQ, era stato consegnato alla compagnia tedesca soltanto nel gennaio 2026.