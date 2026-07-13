Bisonte insegue turista a Yellowstone e lo scaraventa in aria, ferito gravemente: l’attacco ripreso in un video

Un turista è rimasto gravemente ferito dopo essere stato inseguito e scaraventato in aria da un bisonte nel parco di Yellowstone (Usa). L’attacco è stato ripreso in un video.

Screen da video di Mike MacLeod.

Un turista in visita nel parco nazionale di Yellowstone, in Wyoming (Stati Uniti), è rimasto gravemente ferito dopo essere stato attaccato e scaraventato a oltre due metri di altezza da un bisonte maschio. L'episodio è avvenuto venerdì 10 luglio ed è stato immortalato in un video diffuso nelle scorse ore.

L'uomo, riportano i giornali esteri, stava passeggiando insieme al nipote nel campeggio di Bridge Bay, a sud di Fishing Bridge. Il National Park Service (NPS), che gestisce Yellowstone, non ha rilasciato dichiarazioni in merito all'attacco.

A riprendere la scena è stato un fotografo professionista, Mike MacLeod, che ha fornito un resoconto dettagliato dell'accaduto al quotidiano Cowboy State Daily. Ha anche inviato al giornale il video dell'aggressione, che è stato pubblicato su YouTube.

MacLeod ha raccontato che si trovava in campeggio con la moglie quando lei ha notato il bisonte che si avvicinava alla zona. L'uomo ha ripreso il nonno e il nipote che a loro volta stavano facendo dei video all'animale, sdraiato a terra, con i loro cellulari.

Nel filmato girato dal fotografo si vedono i due mantenere un'ampia distanza dal bufalo che a un certo punto ha iniziato a correre per il campeggio e a inseguire l'anziano. Il nipote è riuscito a fuggire mentre il bisonte ha inseguito il nonno tra gli alberi e lo ha scaraventato a terra.

"Il bisonte lo ha agganciato al fianco con il corno sinistro", ha raccontato MacLeod che ha riferito di aver cercato di distrarre il bisonte. "Temevo davvero che potesse incornare l'uomo a terra, così ho smesso di filmare e sono corso verso il bisonte, ho urlato forte e ho cercato di apparire il più grande e intimidatorio possibile", ha spiegato.

Anche le altre persone presenti hanno fatto lo stesso e il bisonte a quel punto è fuggito. Il nipote dell'uomo ha riferito al fotografo che il nonno "ha riportato ferite piuttosto gravi" e che non sarebbe "ancora fuori pericolo".

Sul sito web del parco, i funzionari di Yellowstone avvertono che gli animali presenti "sono selvatici e pericolosi, a prescindere da quanto possano sembrare docili", e che il modo migliore per osservarli è dall'interno di un'auto.

Le autorità raccomandano ai visitatori di mantenersi ad almeno 90 metri di distanza da orsi, lupi e puma, e a una distanza minima di 25 metri da tutti gli altri animali, inclusi bisonti e alci.

MacLeod ha sottolineato che l'uomo stava seguendo le indicazioni del parco quando è stato aggredito. "Non ho visto nessuno avvicinarsi", ha spiegato. "La gente gridava: ‘Attenzione, sta arrivando un bisonte', ma si teneva a distanza. Erano molto rispettosi".

Secondo quanto riportato dal Cowboy State Daily, questo è stato il secondo incidente avvenuto tra un bisonte e un essere umano a Yellowstone nel 2026. Il primo si è verificato il 26 giugno, quando un 12enne è rimasto ferito vicino a Mud Volcano, a nord di Fishing Bridge.