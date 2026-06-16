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Tromba d’aria a Foggia vicino alla città tra Troia e Lucera: durata 13 minuti, le immagini del tornado

Le spettacolari immagini video mostrano la tromba d’aria che nelle prime ore del pomeriggio di oggi, 16 giugno, si è verificata vicino alla città di Foggia. Il vortice, durato circa 13 minuti, è stato ripreso da automobilisti e residenti tra la Diga Capaccio e l’area verso Troia, in prossimità della statale 17.
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A cura di Biagio Chiariello
Le immagini del tornado di oggi a Foggia
Le immagini del tornado di oggi a Foggia

Immagini tanto spettacolari quanto apprensive quelle arrivate nel primo pomeriggio dal Foggiano, dove una tromba d’aria ha attraversato l’area intorno al capoluogo, attirando l’attenzione di automobilisti e residenti. Il vortice, ben visibile nel cielo, è stato ripreso da diverse persone e i video hanno iniziato a circolare rapidamente sui social, mostrando la formazione della colonna d’aria nelle campagne tra Foggia, Lucera e Troia, in prossimità della Statale 17.

Il fenomeno si è sviluppato intorno alle 14, quando una intensa cella temporalesca si è formata a ridosso del capoluogo dauno, in una fase di forte instabilità atmosferica. La tromba d’aria è stata segnalata nella zona della Diga Capaccio, località Torre Bianca, nei pressi della Statale 17, e anche lungo la strada che collega Foggia a Troia.

Il vortice sarebbe comparso a circa un chilometro dall’orbitale in direzione Segezia e, secondo le prime valutazioni, avrebbe avuto un ciclo di vita piuttosto breve: dalla formazione fino al completo esaurimento sarebbero trascorsi circa 13 minuti. Un’evoluzione rapida, avvenuta in un contesto caratterizzato da forte instabilità atmosferica.

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Le immagini hanno attirato, come detto, l’attenzione degli utenti online, anche per la particolare evidenza del fenomeno. Alcuni esperti, analizzando i filmati diffusi in rete, hanno ipotizzato che possa trattarsi di un tornado di tipo "landspout", cioè un vortice non associato a una rotazione mesociclonica della nube temporalesca. Si tratta però di una classificazione ancora da verificare attraverso ulteriori analisi tecniche.

Quel che è più importante è che al momento non risultano danni rilevanti sul territorio. Nel centro di Foggia il passaggio della perturbazione ha avuto conseguenze limitate, con pioggia debole e una lieve grandinata, mentre la cella temporalesca sembrava ancora nella fase iniziale del suo sviluppo.

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