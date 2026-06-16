Tromba d’aria a Foggia vicino alla città tra Troia e Lucera: durata 13 minuti, le immagini del tornado

Le spettacolari immagini video mostrano la tromba d’aria che nelle prime ore del pomeriggio di oggi, 16 giugno, si è verificata vicino alla città di Foggia. Il vortice, durato circa 13 minuti, è stato ripreso da automobilisti e residenti tra la Diga Capaccio e l’area verso Troia, in prossimità della statale 17.

Le immagini del tornado di oggi a Foggia

Immagini tanto spettacolari quanto apprensive quelle arrivate nel primo pomeriggio dal Foggiano, dove una tromba d’aria ha attraversato l’area intorno al capoluogo, attirando l’attenzione di automobilisti e residenti. Il vortice, ben visibile nel cielo, è stato ripreso da diverse persone e i video hanno iniziato a circolare rapidamente sui social, mostrando la formazione della colonna d’aria nelle campagne tra Foggia, Lucera e Troia, in prossimità della Statale 17.

Il fenomeno si è sviluppato intorno alle 14, quando una intensa cella temporalesca si è formata a ridosso del capoluogo dauno, in una fase di forte instabilità atmosferica. La tromba d’aria è stata segnalata nella zona della Diga Capaccio, località Torre Bianca, nei pressi della Statale 17, e anche lungo la strada che collega Foggia a Troia.

Il vortice sarebbe comparso a circa un chilometro dall’orbitale in direzione Segezia e, secondo le prime valutazioni, avrebbe avuto un ciclo di vita piuttosto breve: dalla formazione fino al completo esaurimento sarebbero trascorsi circa 13 minuti. Un’evoluzione rapida, avvenuta in un contesto caratterizzato da forte instabilità atmosferica.

Le immagini hanno attirato, come detto, l’attenzione degli utenti online, anche per la particolare evidenza del fenomeno. Alcuni esperti, analizzando i filmati diffusi in rete, hanno ipotizzato che possa trattarsi di un tornado di tipo "landspout", cioè un vortice non associato a una rotazione mesociclonica della nube temporalesca. Si tratta però di una classificazione ancora da verificare attraverso ulteriori analisi tecniche.

Quel che è più importante è che al momento non risultano danni rilevanti sul territorio. Nel centro di Foggia il passaggio della perturbazione ha avuto conseguenze limitate, con pioggia debole e una lieve grandinata, mentre la cella temporalesca sembrava ancora nella fase iniziale del suo sviluppo.