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Aereo Ryanair perde una ruota e rotola in pista: paura all’aeroporto di Lanzarote

Un pneumatico si è staccato da un aereo Ryanair lungo la pista dell’aeroporto di Lanzarote. Tutto ripreso dalle telecamere della zona.
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A cura di Giorgia Venturini
Dalla Webcam dell'aeroporto di Lanzarote
Dalla Webcam dell'aeroporto di Lanzarote

Paura all'aeroporto di Lanzarote. Un pneumatico si è staccato da un aereo Ryanair e ha rotolato lungo la pista per alcuni secondi. Tutto sarebbe stato ripreso dalle telecamere dell'aeroporto: le telecamere della Webcam hanno ripreso nella notte di sabato 11 luglio una ruota del velivolo attraversare la pista.

Non sono gli unici momenti di paura che coinvolge un aereo Ryanair in questi giorni. Solo settimana scorso sul volo FR1879 si è spaccato un finestrino rischiando un disastro. Si sarebbe trattato in questo caso di un guasto: le immagini della pala mancante confermerebbero l’ipotesi che a rompere completamente il finestrino del velivolo sia stato un violento colpo esterno giunto da un oggetto che si è staccato improvvisamente dal motore.

Articolo in aggiornamento 

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