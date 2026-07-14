Esteri
video suggerito
video suggerito

Il racconto della moglie dell’uomo risucchiato dal finestrino dell’aereo: “Ho reagito d’istinto e gli ho afferrato le gambe”

Il drammatico racconto della moglie del 61enne serbo risucchiato dal finestrino dell’aereo venerdì scorso su un volo Ryanair: “Ho reagito d’istinto e gli ho afferrato le gambe. Ho pensato ‘Se moriamo, moriamo insieme”.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Antonio Palma
Immagine

"Metà del suo corpo sporgeva fuori dall'aereo. Ho reagito d'istinto e gli ho afferrato le gambe. Ho pensato ‘Se moriamo, moriamo insieme’. È stato orribile”, è il drammatico racconto della moglie di Ljubiša Karović, il 61enne serbo risucchiato dal finestrino dell’aereo venerdì scorso su un volo Ryanair da Salonicco, in Grecia, a Memmingen, in Germania. Proprio l’intervento della donna si è rivelato deciso per salvare il marito prima che intervenissero gli altri passeggeri per aiutarla a riportarlo dentro.

Ricostruendo quei momenti drammatici, Svetlana Grković ha affermato che una parte del motore dell'aereo si è staccata, mandando in frantumi il finestrino accanto al posto del marito e causando una decompressione in cabina che ha risucchiato l’uomo. "È stato come se una parte del motore si fosse staccata e avesse colpito il finestrino accanto al quale era seduto mio marito” ha detto a Nova. Fortunatamente il 61enne operatore immobiliare aveva ancora la cintura di sicurezza allacciata ma la testa e le spalle sarebbero comunque risucchiate lasciando l’uomo per diversi minuti all’esterno del velivolo a un passo dalla morte.

L’aereo era a circa 20.000 piedi di altitudine dove la pressione atmosferica è molto più bassa e la temperatura scende intorno ai -25 gradi e a bordo si è scatenato il caos. I passeggeri hanno visto le mascherine calare giù e hanno creduto che l’areo stesse per precipitare. “Alcune persone mi sono venute in aiuto, ricordo un uomo e una donna e quell'uomo soprattutto mi ha aiutato molto” ha ricordato Svetlana Grković. dichiarando che vorrebbe ringraziarlo personalmente.

Leggi anche
Passeggero risucchiato dal finestrino rotto su volo Ryanair, le foto della pala del motore staccata: possibile causa

“La testa e le spalle dell'uomo sporgevano dalla finestra rotta. Sua moglie gli ha tenuto ferme le gambe per ben cinque minuti, finché gli altri passeggeri non sono accorsi in suo aiuto e sono riusciti a riportarlo in cabina” ha raccontato un altro testimone.

Il 61enne è svenuto per almeno tre volte e rimane ricoverato in ospedale a Salonicco dove l’aereo ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza. "Per me è importante che sia vivo ma ha una mano gravemente ferita e ha delle ustioni sul corpo” ha racconto la moglie, rivelando che “Non è in grado di comunicare e non ricorda tutto l'accaduto".

Immagine
Incendio a Bruxelles, torre Oxy in fiamme: morti e dispersi, vittime trovate in un ascensore
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views