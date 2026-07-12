Passeggero risucchiato dal finestrino rotto su volo Ryanair, le foto della pala del motore staccata: possibile causa

Le immagini della pala mancante confermerebbero l’ipotesi che a rompere completamente il finestrino del velivolo sia stato un violento colpo esterno giunto da un oggetto che si è staccato improvvisamente dal motore.

Si fa sempre più largo l'ipotesi di un guasto del motore alla base del terribile incidente del passeggero parzialmente risucchiato dal finestrino rotto sul volo Ryanair FR1879, partito venerdì mattina da Salonicco e diretto in Germania. Le immagini del Boeing 737-800 della compagnia irlandese dopo l'atterraggio di emergenza nello Scalo ellenico mostrano infatti chiaramente una pala del motore completamente divelta e mancante e diverse altre danneggiate così come altri pezzi di velivolo che presentano danneggiamenti da impatto.

Anche se l'inchiesta è stata appena avviata, le immagini diffuse da Breaking Aviation confermerebbero dunque l'ipotesi che a rompere completamente il finestrino del velivolo sia stato un violento colpo esterno giunto da un oggetto che si è staccato improvvisamente dal motore, un CFM International CFM56-7B, durante il volo. Nel dettaglio, l'ipotesi è che la pala si sia staccata a forte velocità causando danni anche l’involucro che protegge il motore e che dalle immagini appare visibilmente danneggiato. A quel punto pezzi della pala e della cappottatura sarebbero volati contro il finestrino.

Ad avvalorare questa ipotesi anche le informazioni fornite dalle autorità della Repubblica della Macedonia del Nord sul cui spazio aereo è avvenuto l'incidente. Il Comitato per le indagini sugli incidenti aerei del paese, infatti, ha informato la

National Transportation Safety Board, l'agenzia investigativa Usa sugli incidenti che coinvolgono aeroplani, che il volo Ryanair 1879, è tornato indietro dopo il decollo dall'aeroporto di Salonicco, nella Grecia centrale, dopo aver segnalato "un problema al motore destro e una decompressione della cabina". Anche diversi passeggeri avevano segnalato di aver sentito un botto nella parte destra del velivolo poco prima della rottura del finestrino e dell'emergenza a bordo.

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I due enti parteciperanno ora alle indagini su quanto accaduto insieme alle autorità di Malta, dove l'aereo era registrato, e alla Grecia dove l'aereo è partito è atterrato. Boeing, costruttore del velivolo, e CFM International, costruttore del motore, forniranno invece l’assistenza tecnica.

Intanto rimane ricoverato il passeggero 61enne che è stato parzialmente risucchiato dal finestrino rimanendo sospeso con la testa parzialmente fuori e riportando così ustioni e altre lesioni. Anche se i finestrini sono progettati perché nessuna persona adulta riesca ad uscire completamente, rimanere fuori con parti del corpo a quelle velocità rischia di provocare gravi lesioni.