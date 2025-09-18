Francia, uomo armato di machete minaccia bimbi davanti scuola: colpito e ucciso dalla polizia

Paura davanti a una scuola a La Seyne-sur-Mer, vicino a Tolone, dove un uomo armato di machete ha minacciato alcuni bambini prima di essere ucciso dagli agenti. I poliziotti hanno provato a fermarlo col taser due volte senza esito, infine gli hanno sparato sei volte uccidendolo.

Paura questo pomeriggio in Francia dove un uomo armato di machete ha minacciato alcuni bambini fuori da una scuola a La Seyne-sur-Mer, vicino a Tolone, prima di essere colpito e ucciso dalla polizia. L'allarme è scattato intorno alle 16:45 di oggi, giovedì 18 settembre, davanti alla scuola Pierre Semard del comune costiero nel dipartimento del Var. Gli agenti sono subito intervenuti sul posto ma l'uomo avrebbe minacciato anche loro e i poliziotti gli hanno sparato uccidendolo.

Secondo quanto ricostruisce la polizia, gli agenti erano stati allertati dalla mamma di un minore "per un uomo che camminava con un machete nei pressi di un scuola comportandosi in modo minaccioso e facendo commenti minacciosi". I poliziotti giunti sul posto hanno cercato di fermarlo ordinandogli di gettare il machete e di eseguire gli ordini ma lui si sarebbe avvicinato minaccioso. Dopo averlo colpito col taser senza esito, i poliziotti hanno dovuto usare le loro armi d'ordinanza, colpendolo alle gambe. Soccorso e portato in ospedale, l'uomo però ha riportato ferite gravi ed è morto un'ora dopo.

Nel tentativo di immobilizzare l'uomo, "il Taser è stato usato due volte" senza riuscire a disarmarlo. "Mentre si avvicinava, la polizia ha aperto il fuoco in direzione delle sue gambe" ha spiegato il procuratore del tribunale di Tolone Samuel Finielz. In totale, "sono stati esplosi sei colpi" ha aggiunto il pm. L'uomo è stato soccorso sul posto dai vigili del fuoco che son stati tra i primi a intervenire e hanno tentato di rianimarlo ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano.

L'identità dell'aggressore al momento è ancora sconosciuta. Secondo il Procuratore, a parte le minacce, non c'è stato alcun contatto diretto tra l'individuo e i minori nelle vicinanze e non si registrano feriti tra i passanti. Sul caso comunque sono state avviate due indagini una per "violenza commessa contro terzi e la polizia" e una "sulle circostanze in cui la polizia ha aperto il fuoco".