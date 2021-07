Francia, dopo il discorso di Macron record di vaccini somministrati: 792.339 dosi in un giorno In Francia oggi sono state somministrate 792.339 dosi di vaccino contro il Coronavirus, un record mai raggiunto prima. Lo ha annunciato il primo ministro francese Jean Castex il giorno dopo le parole del presidente Emmanuel Macron sulle nuove misure e l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari.

A cura di Susanna Picone

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il giorno dopo il discorso del presidente Macron, la Francia registra un nuovo record di vaccinazioni contro il Covid-19 con 792.339 iniezioni contate alle ore 18. A dar notizia del record di oggi, mai raggiunto prima, è stato il primo ministro Jean Castex. "Siete stati in 792.339 ad aver ricevuto un'iniezione" di vaccino anti-Covid in Francia "oggi: record battuto. Questo slancio deve ancora amplificarsi e continuare nelle settimane a venire. Fatevi vaccinare!”, il messaggio su Twitter del primo ministro. Nel dettaglio, di queste somministrazioni di oggi 269.776 sono prime dosi per un totale generale di 36.213.362 persone con almeno una dose (il 53,7 percento della popolazione totale) e 28.438.478 che hanno completato il programma vaccinale (il 42,2 percento).

Vaccini Covid, il discorso di Macron e il boom di prenotazioni

Il discorso di ieri di Macron ha innescato una reazione immediata: oltre un milione di persone si sono prenotate per il vaccino anti-Covid in un solo giorno. Un record dal lancio della campagna vaccinale. Macron ha annunciato che da agosto per partecipare a eventi di cultura e intrattenimento, e anche per accedere a bar, ristoranti, treni e case di riposo, sarà necessario possedere il pass sanitario. Il presidente francese ha anche annunciato l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario e in contatto con le persone vulnerabili.

Francia, 22 morti Covid nelle ultime 24 ore

Al momento negli ospedali della Francia sono ricoverate 7.076 persone malate di Covid-19 contro le 7.137 di ieri. Le Figaro precisa che 246 persone che hanno contratto il virus sono state ricoverate nelle ultime 24 ore. In calo anche il numero dei ricoveri in rianimazione che è passato da 957 a 933. Per quanto riguarda i decessi, nelle ultime 24 ore sono state 22 le vittime di Covid. Il bilancio da inizio pandemia dei morti per Covid negli ospedali francesi sale a 84.902.