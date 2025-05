video suggerito

È morta la persona più anziana al mondo, aveva 116 anni: chi era la suora Inah Canabarro Lucas Inah Canabarro Lucas, considerata la persona più anziana del mondo, è morta all'età di 116 anni. Nel 2018, alla vigilia del suo 110° compleanno, aveva ricevuto la benedizione apostolica da Papa Francesco.

A cura di Susanna Picone

È morta la suora brasiliana Inah Canabarro Lucas, considerata dallo scorso gennaio la persona più anziana al mondo. La religiosa si è spenta all'età di 116 anni. A darne notizia la Congregazione delle Suore Teresiane, con cui viveva nella città di Porto Alegre. La suora è morta ieri, mercoledì 30 aprile.

Secondo i dati dell'US Gerontological Research Group e LongeviQuest, Inah Canabarro Lucas, nata l'8 giugno del 1908 nella città di São Francisco de Assis nello Stato del Rio Grande do Sul, aveva ottenuto il primato di persona più anziana al mondo dopo la morte, lo scorso gennaio, della giapponese Tomiko Itooka, 116 anni come lei.

Di lei si sa che intorno al 1928 era andata a vivere a Montevideo, in Uruguay, dove era diventata suora, poi era tornata in Brasile per insegnare portoghese e matematica in una scuola di un quartiere di Rio de Janeiro. Attualmente la suora risiedeva nella casa della Congregazione delle Suore Teresiane del Brasile a Porto Alegre.

Nel 2018, alla vigilia del suo 110° compleanno, aveva ricevuto la benedizione apostolica da papa Francesco accompagnata da un certificato che la religiosa esponeva con orgoglio. Con la sua morte, il titolo di persona più longeva del mondo passa alla donna britannica Ethel Caterham, nata il 21 agosto del 1909 e che attualmente ha 115 anni e 252 giorni.