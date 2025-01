video suggerito

È morta la donna più anziana del mondo, aveva 116 anni: beveva Calpis per mantenersi in salute Tomiko Itooka si è spenta il 29 dicembre nella città di Ashiya: dal 2019 viveva in un centro per anziani. Coi suoi 116 anni era la più anziana del mondo.

A cura di Giusy Dente

Ne ha viste di cose, nella sua vita, Tomiko Itooka, che ha letteralmente visto il mondo cambiare sotto i propri occhi in un arco di tempo da record. La donna si è spenta il 29 dicembre nella città di Ashiya (Giappone meridionale): coi suoi 116 anni era la più anziana del mondo. Aveva ereditato il titolo dalla spagnola Maria Branyas Morera, morta nell'agosto 2024 all'età di 117 anni.

Nata il 23 maggio 1908 a Osaka, Tomiko Itooka è stata testimone di pandemie, guerre, catastrofi naturali, grandi imprese umane; ha accolto in famiglia tanti nipoti e li ha visti crescere. Quando ha compiuto 116 anni, il 23 maggio 2024, la famiglia le ha organizzato una festa in grande stile, proprio per celebrare quel traguardo così importante. Dal 2019 viveva in una residenza per anziani, dove si è serenamente spenta. A dare la notizia della morte è stato il sindaco di Ashiya, che ha sottolineato la straordinaria età della donna: "La signora Itooka ci ha dato coraggio e speranza nel corso della sua lunga vita".

Seconda di tre fratelli, in gioventù aveva studiato in una scuola femminile ed era stata giocatrice di pallavolo. A 20 anni si era sposata e aveva avuto tre figli, rimanendo poi vedova nel 1979. Era un'appassionata di escursionismo: aveva scalato più volte il monte Nijo, due volte il monte Ontake, a 80 anni si era cimentata col pellegrinaggio Osaka 33 Kannon, a 100 anni aveva affrontato senza bastone la lunga scalinata in pietra del santuario di Ashiya, per giungere in cima e pregare. Il suo segreto di lunga vita? Tante banane e il Calpis, una bevanda analcolica a base di fermenti lattici molto apprezzata in Giappone, dal sapore leggermente acidulo che ricorda quello dello yogurt.

Giappone, Paese da record

Al momento della morte, Tomiko Itooka non era solo la donna più anziana del mondo, ma anche la persona vivente più longeva del Giappone e di tutta l'Asia dal 12 dicembre 2023, anno del decesso di Fusa Tatsumi, morta a "soli" 116 anni. Ad oggi Tomiko Itooka occupa il 19esimo posto delle persone più longeve di sempre con età effettivamente verificata. Il Giappone vanta cifre notevoli, in termini di longevità, soprattutto femminile: a settembre si contavano più di 95.000 centenari, l'88% dei quali donne. Quasi un terzo dei 124 milioni di abitanti sono over 65.