Badante trovata morta in una vasca da bagno nella casa dell’anziana assistita: giallo ad Ancona

Una donna è stata trovata morta questa mattina, sabato 12 luglio, in una casa in zona Santo Stefano ad Ancona, all'interno di una vasca da bagno. Si tratterebbe di una donna di circa settanta anni che, secondo le prime informazioni, nell’appartamento di via Bezzecca in cui è stata trovata lavorava come badante.

Nella casa era presente anche un’anziana, verosimilmente la donna di cui si occupava la settantenne: sarebbe stata lei ad aprire la porta ai soccorritori della Croce Gialla, giunti sul posto insieme all'auto medica del 118, alla polizia locale e alla polizia di Stato.

Ma nonostante i soccorsi, purtroppo, per la signora non c’era più nulla da fare: saranno gli accertamenti medico-legali a chiarire quanto accaduto, ma al momento l’ipotesi più accreditata è quella della morte accidentale o naturale. La badante, stando alle prime ricostruzioni, potrebbe aver avuto un malore o forse, scivolando nella vasca, potrebbe aver battuto la testa. Il corpo della donna era nella vasca dove, oltre a dell'acqua, c'era anche del sangue.

