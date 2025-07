Auto si scontra con un pullman in Molise: nello schianto muore una donna di 55 anni

video suggerito

Una donna di 55 anni è morta in un incidente stradale avvenuto in Molise nel primo pomeriggio di giovedì 3 luglio. La 55enne è deceduta nello scontro tra un'auto e un pullman al chilometro 211 della statale 87, che collega Termoli a Larino, nei pressi di San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso.

A cura di Eleonora Panseri

Foto Vigili del Fuoco.

Una donna di 55 anni è morta in un incidente stradale avvenuto in Molise nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 3 luglio.

La 55enne è deceduta nello scontro tra un'auto e un pullman al chilometro 211 della statale 87, che collega Termoli a Larino, nei pressi di San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso.

La vittima, residente a Santa Croce di Magliano, era a bordo della vettura. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 Molise, i Vigili del Fuoco di Termoli e i Carabinieri.

Nell'impatto la vettura è stata quasi completamente distrutta e la conducente è rimasta incastrata tra le lamiere. A estrarre il corpo senza vita della 55enne sono state le squadre del Basso Molise dei Vigili del Fuoco, intervenute insieme ai sanitari del 118 Molise e alle pattuglie di Carabinieri.

La statale è rimasta bloccata a lungo all'altezza dell'incidente e il traffico è stato deviato su strade locali. Dopo le operazioni di soccorso, la strada è stata riaperta alle 17.30.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, l'autista del pullman è rimasto ferito nell'impatto, anche se non in modo grave. L'uomo è stato soccorso in stato di choc. Nessun ferito invece tra i passeggeri del mezzo.

Sono state avviate le indagini, di cui si stanno occupando li uomini dell'Arma dei Carabinieri, coordinati dalla Procura di Larino (provincia di Campobasso).

Gli accertamenti serviranno a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità. A quanto si apprende, i mezzi coinvolti nell'incidente sono stati posti sotto sequestro.

Mentre la salma della vittima è stata composta all'obitorio di Termoli e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, nel caso in cui gli inquirenti ritenessero necessario dare l'incarico al medico legale per eseguire l'autopsia, che potrebbe essere utile a fare piena luce sull'accaduto.