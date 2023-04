Cosa c’è scritto nelle lettere di Re Carlo e Diana a Trump contenute nel nuovo libro dell’ex presidente Nel libro Letters to Trump, che sarà pubblicato martedì 25 aprile, la corrispondenza privata dell’ex presidente Usa con leader mondiali e celebrità. Tra questi, anche Re Carlo III, il quale pare non abbia dato il suo consenso alla diffusione di una lettera datata 1995, e Lady Diana, che inviò al tycoon una missiva poche settimane prima della sua morte.

A cura di Ida Artiaco

C'è anche una lettera di Re Carlo III tra le missive contenute nel libro intitolato Letters to Trump, scritto dall'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha così rivelato la sua corrispondenza privata con leader mondiali, personaggi pubblici e celebrità, e che verrà pubblicato nelle prossime ore.

In particolare, la corrispondenza con Carlo, che si prepara alla cerimonia dell'incoronazione, in programma il prossimo 6 maggio all'Abbazia di Westminster, ha fatto scalpore sui media inglesi perché potrebbe essere pubblicata senza il permesso del monarca, come ha riferito il Daily Telegraph.

La lettera in questione sarebbe stata scritta dal sovrano nel 1995, quando era Principe del Galles. Al centro, i ringraziamenti al tyconn per avergli offerto un abbonamento onorario al suo resort di Mar-a-Lago, in Florida. Il futuro re avrebbe anche augurato a Trump il successo nel suo nuovo club privato, che l'ex presidente degli Stati Uniti ha aperto dopo aver acquistato la villa, e avrebbe espresso interesse a visitarlo.

Secondo quanto riferito, l'allora Principe del Galles avrebbe anche suggerito a Trump di visitare il suo Istituto di architettura a Londra. Non solo. Trump avrebbe avuto una corrispondenza anche con la Principessa Diana.

In una lettera, datata 3 luglio 1997, poche settimane prima della sua morte a Parigi, Diana avrebbe ringraziato Trump per i fiori che il tycoon le aveva inviato per il suo compleanno. "Sono davvero magnifici e sono profondamente commossa dal fatto che tu abbia pensato a me in questo modo speciale", avrebbe scritto.

Letters to Trump include la corrispondenza privata di Trump con ex presidenti Usa tra cui Barack Obama, George W. Bush e Richard Nixon, ma anche a celebrità come Oprah Winfrey e Michael Jackson. Ci sono pure lettere di leader stranieri, tra cui l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, Kim Jong Un della Corea del Nord e il presidente russo Vladimir Putin.

A quest'ultimo, Trump nel 2013 inviò una lettera in cui annunciava la "notizia entusiasmante" che il concorso di Miss Universo sarebbe stato portato in Russia. Invitandolo a presenziare alla kermesse come ospite d'onore, Trump ha aggiunto: "So che il concorso di Mosca sarà il più grande di sempre, e abbiamo già avuto una risposta molto positiva da parte dei media internazionali e russi".