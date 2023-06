Clima, la Cina produce già più energia solare di tutto il resto del mondo messo insieme Secondo il Global Energy Monitor, ONG con sede a San Francisco, nel primo trimestre del 2023 la quantità di energia solare prodotta dalla Cina ha raggiunto i 228 GW, più di quella generata dal resto del mondo messo insieme.

Nella lotta al cambiamento climatico la Cina fa sul serio. Secondo il nuovo report "A Race to the Top", pubblicato da Global Energy Monitor (GEM), Pechino sta consolidando la sua posizione di leader mondiale nella produzione di energie da fonti rinnovabili e a questo ritmo sarà in grado di superare gli ambiziosi obiettivi che si è posta. La Cina, infatti, dovrebbe raddoppiare la sua capacità e produrre 1.200 gigawatt di energia attraverso l'energia eolica e solare entro il 2025, con cinque anni di anticipo rispetto agli impegni presi con la comunità internazionale.

Secondo il Global Energy Monitor, ONG con sede a San Francisco, nel primo trimestre del 2023 la quantità di energia solare prodotta dalla Cina ha raggiunto i 228 GW, più di quella generata dal resto del mondo messo insieme. Le installazioni sono concentrate nelle province settentrionali e nord-occidentali del Paese, come Shanxi, Xinjiang e Hebei. Altri parchi fotovoltaici sono in costruzione e potrebbero aggiungere altri 379 GW di capacità potenziale, il triplo di quella degli Stati Uniti e quasi il doppio di quella europea.

Secondo il report "A Race to the Top", inoltre, Pechino ha compiuto passi da gigante anche nella capacità eolica: quella combinata onshore e offshore (ovvero sulla terraferma e sul mare) ora supera i 310 GW, il doppio rispetto al 2017, ed è più o meno equivalente a quella dei successivi sette Paesi messi insieme. Con nuovi progetti nella Mongolia interna, nello Xinjiang, nel Gansu e lungo le aree costiere, la Cina è sulla buona strada per aggiungere altri 371 GW prima del 2025.

Secondo Dorothy Mei, project manager del Global Energy Monitor, "i nuovi dati forniscono un quadro senza precedenti della crescita sbalorditiva della Cina nella capacità solare ed eolica. Poiché monitoriamo da vicino l’attuazione dei progetti, queste informazioni dettagliate sono indispensabili per muoversi nel panorama energetico del Paese". Martin Weil, uno dei ricercatori che hanno condotto lo studio, ha aggiunto: "La Cina sta facendo passi da gigante, ma con il carbone che continua ad essere la fonte di energia dominante, il Paese ha bisogno di progressi più audaci nello stoccaggio dell’energia e nelle tecnologie verdi per un futuro energetico sicuro".

I risultati forniti dal Global Energy Monitor sono in linea con i rapporti precedentemente pubblicati dal governo cinese e indicano che il Paese potrebbe raggiungere il picco di emissioni di gas climalteranti nel 2025. La Cina – oggi seconda economia mondiale e primo emettitore di gas serra – si è impegnata a raggiungere quel target entro il 2030 e la neutralità del carbonio entro il 2060.