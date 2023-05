Chi sono le donne all’incoronazione di re Carlo e perché sono state scelte per partecipare all’evento È una cerimonia ricca di novità quella che va in scena oggi a Londra: all’incoronazione di re Carlo, più aperta e inclusiva rispetto alla precedente, un ruolo chiave lo avranno le donne, e in particolare le donne nere.

A cura di Susanna Picone

Floella Benjamin con Camilla

La cerimonia di oggi, 6 maggio, a Londra per l’incoronazione di re Carlo III è ricca di novità e sicuramente diversa dall’ultima che ricordano nel Regno Unito, quella di settant’anni fa quando Elisabetta divenne regina.

Quella di oggi è una cerimonia più aperta e inclusiva rispetto alla precedente incoronazione. Accanto al Re e alla famiglia reale ci sono donne e uomini bianchi e neri appartenenti a tutte le fedi del regno. All’incoronazione di Elisabetta II, invece, parteciparono solo maschi bianchi appartenenti all’aristocrazia.

Carlo III durante un pranzo per i membri dell’Ordine al Merito

E un ruolo chiave oggi lo avranno diverse donne nere. Sono la baronessa Floella Benjamin, che consegnerà al nuovo sovrano lo scettro sormontato dalla colomba, la dama Elizabeth Anionwu, che donerà a Carlo III l’orbe che rappresenta l’autorità sulla Terra, e la baronessa Valerie Amos, che si unirà all’arcivescovo di Canterbury quando il Re verrà presentato alla congregazione.

La presenza di donne nere alla cerimonia di incoronazione di oggi trasmetta in diretta tv è segno evidente della realizzazione di quanto il figlio della regina Elisabetta abbia a lungo teorizzato, ovvero la diversità multiculturale della Gran Bretagna.

Chi è la baronessa Floella Benjamin, la donna che consegna lo scettro a re Carlo

Floella Benjamin

La processione all'altare con le insegne del Re oggi è stata affidata a diverse personalità tra cui appunto la baronessa Floella Benjamin, già presentatrice del programma Play School, che condurrà alla cerimonia lo scettro del sovrano con la colomba. Si tratta di uno dei simboli del potere regale.

Nata nelle isole caraibiche di Trinidad & Tobago, la baronessa Floella Benjamin è stata per anni uno dei volti della televisione per bambini della BBC, prima di entrare nella Camera dei Lord nel 2010. "Essere scelta per portare lo scettro del Sovrano con la colomba, che rappresenta la spiritualità, l'equità e la misericordia, è per me molto simbolico in quanto è tutto ciò che rappresento e invia un chiaro messaggio che la diversità e l'inclusione vengono abbracciate", ha dichiarato la donna.

Chi è Elizabeth Anionwu, dama ed ex infermiera all'incoronazione di re Carlo III

Elizabeth Anionwu

La dama Elizabeth Anionwu è un’altra delle donne che hanno oggi un ruolo importante nella cerimonia a Londra. Lei è una ex infermiera ed è la persona chiamata a donare al nuovo Re inglese l’orbe che rappresenta l’autorità sulla Terra.

Il ruolo delle donne e la presenza delle altre religioni all'incoronazione

Riguardo le persone presenti oggi alla cerimonia, un portavoce di Buckingham Palace ha dichiarato che "coloro che assumono ruoli storici sono stati scelti per riconoscere, ringraziare e rappresentare la nazione per il loro significativo servizio e includono rappresentanti degli ordini cavallereschi, dell'esercito e della vita pubblica in generale".

La baronessa Floella Benjamin, la dama Elizabeth Anionwu e la baronessa Valerie Amos non sono comunque le sole ad avere dei ruoli speciali oggi. Se all’incoronazione della regina Elisabetta vi erano solo esponenti della Chiesa d’Inghilterra, alla incoronazione di re Carlo III ci sono rappresentanti di tutte le religioni: dall’islam all’induismo, dall’ebraismo alla religione sikh.

E in tanti avranno ruoli importanti. Il musulmano Lord Kamall, che siede alla Camera alta, porterà al Re un paio di braccialetti; l’induista Lord Patel consegnerà l’anello del sovrano, la baronessa Merron, ebrea, porterà il mantello imperiale. A Lord Singh, un sikh nato in India, il compito di consegnare il guanto dell’incoronazione.