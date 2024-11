video suggerito

Chi è Steven Cheung: sarà il volto con i media dell'agenda del nuovo presidente Trump Il 42enne californiano di origini cinesi è stato nominato capo della comunicazione della Casa Bianca. Lo ha annunciato oggi lo stesso Donald Trump. Steven Cheung è un ex professionista della comunicazione dell'Ultimate Fighting Championship.

A cura di Biagio Chiariello

Sarà Steven Cheung, portavoce principale di Donald Trump durante la sua campagna elettorale del 2024 e collaboratore anche alle precedenti campagne del 2020 e del 2016, il nuovo direttore delle comunicazioni della Casa Bianca al posto di Karine Jean-Pierre, la portavoce di Joe Biden, diventando il volto con i media dell'agenda del nuovo presidente americano.

Ex professionista della comunicazione dell'Ultimate Fighting Championship, "ha mantenuto un basso profilo durante la campagna, ma le sue dichiarazioni a nome dell'ex presidente sono state taglienti e a volte scioccanti", scrive Politico.

"Steven Cheung e Sergio Gor sono stati consulenti fidati sin dalla mia prima campagna presidenziale nel 2016 e hanno continuato a sostenere i principi di America First durante il mio primo mandato, fino alla nostra storica vittoria nel 2024", ha affermato Trump in una dichiarazione. "Sono entusiasta di averli nella mia Casa Bianca mentre rendiamo di nuovo grande l'America!".

Chi è Steven Cheung

Originario di Sacramento, in California, Steven Cheung è nato nel 1982 da cinesi immigrati negli Stati Uniti. Laureato alla California State University con specializzazione in informatica e scienze politiche, ha iniziato la sua carriera nel 2003 come stagista nell'ufficio di comunicazione e redazione dei discorsi dell'allora governatore Arnold Schwarzenegger.

Nel 2008 si è trasferito a Washington per lavorare alla campagna presidenziale di John McCain. I primi contatti più importanti con il futuro presidente arrivano otto anni più tardi quando si unisce al team di comunicazione e stampa della campagna elettorale del tycoon newyorkese come direttore della risposta rapida per essere poi nominato consigliere del team di transizione presidenziale dopo la vittoria alle Presidenziali 2016 sulla candidata democratica Hillary Clinton.

Un giorno prima dell’insediamento di Trump, il 19 gennaio 2017, viene nominato assistente speciale del presidente e direttore assistente delle comunicazioni alla Casa Bianca.