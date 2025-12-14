Bondi Beach, il video dell’”eroe” in bianco che disarma un attentatore durante la sparatoria a Sydney

Un uomo in bianco lotta corpo a corpo con uno degli attentatori durante la sparatoria a Sydney e riesce a disarmarlo. È quanto mostra un filmato registrato a Bondi Beach. Due sospetti uccisi dalla polizia, almeno 10 morti e circa 60 feriti durante la celebrazione di Hanukkah.

Un video della sparatoria avvenuta domenica 14 dicembre a Bondi Beach, Sydney, mostra con chiarezza i momenti concitati dell'attacco avvenuta oggi durante la celebrazione di Hanukkah. Nelle prime immagini, un uomo vestito di bianco è ripreso mentre lotta corpo a corpo con uno dei presunti attentatori, vestito di nero, riuscendo infine a strappargli il fucile. Nel filmato si vede chiaramente la colluttazione: l’uomo in bianco mantiene il controllo sull’arma e la punta contro il volto del sospetto, anche se non è possibile stabilire se il fucile fosse carico.

Dopo alcuni secondi, il presunto attentatore si allontana, mentre l’uomo in bianco lascia cadere il fucile a terra e si allontana a sua volta. L’azione è rapida e precisa, e il video permette di osservare ogni movimento, dalla determinazione con cui l’uomo si avvicina al momento in cui mantiene il controllo sull’arma fino all’allontanamento.

Nella seconda parte delle immagini, un altro presunto attentatore, sempre vestito di nero, appare su un ponte e ingaggia quello che sembra un duello a fuoco con gli agenti e i soccorsi arrivati sul posto. Qui i movimenti sono concitati, con spari e coperture, mentre la polizia cerca di isolare e neutralizzare i sospetti.

L’uomo in bianco, protagonista del video, viene celebrato sui social per il suo gesto. Tra i commenti diffusi si legge: "Non tollero che ci si faccia giustizia da soli, ma questo cittadino è un vero eroe quando ha afferrato uno dei presunti aggressori a Bondi Beach a Sydney questa sera!"

Secondo quanto riportato da The Australian su X, due degli attentatori che hanno sparato sulla folla a Bondi Beach, uccidendo almeno dieci persone, sono stati a loro volta neutralizzati dalla polizia. Non è ancora chiaro il numero preciso di persone che hanno aperto il fuoco. Le testimonianze e le informazioni raccolte sul posto restano frammentarie, e alcuni media parlano inoltre di almeno decine e decine di feriti.

Bondi Beach, situata nella periferia orientale di Sydney, è uno dei luoghi più iconici della città, rinomata per le sue spiagge dorate, l’atmosfera rilassata e il surf.