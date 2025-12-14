Sparatoria di massa a Sydney: “Possibili vittime, state lontano da Bondi Beach”. Fermate due persone

Una sparatoria di massa sarebbe in corso nell’area di Bondi Beach, a Sydney, in Australia: ci sarebbero vittime. La polizia: “Restate lontano e mettetevi al riparo”. Fermate due persone. Era in corso una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah.

Paura in Australia, dove è ancora in corso quella che la polizia ha definito un "episodio in corso". Una sparatoria di massa si starebbe verificando a partire dalle 18.45 ora locale a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney. Lo riporta Abc News. In un post sui social media, la polizia ha esortato la popolazione a evitare la zona. "Chiunque si trovi sul posto dovrebbe mettersi al riparo". Secondo quanto riportano altri Media nella popolare spiaggia era in corso una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. Alcuni partecipanti sarebbero stati colpiti, molti sarebbero fuggiti o si starebbero nascondendo.

Il servizio ambulanze del Nuovo Galles del Sud ha confermato che sei persone sono state trasportate negli ospedali locali a seguito della sparatoria. Addirittura il Jerusalem Post parla di "Un morto e diversi feriti".

Le immagini condivise sui social media, spiega la stampa inglese, mostrano un massiccio intervento della polizia nella zona, frequentata da gente del posto e turisti. Testimoni hanno riferito che un uomo è sceso da un veicolo a Campbell Parade e ha aperto il fuoco. Ulteriori riprese dalla scena mostrano due persone vestite di nero che sparano sulla spiaggia. In un ulteriore aggiornamento, la polizia del Nuovo Galles del Sud ha dichiarato: "Vi preghiamo di condividere il nostro messaggio affinché i cittadini evitino la zona di Bondi Beach mentre l'operazione di polizia continua" e "stiamo ancora chiedendo alle persone nella zona di mettersi al riparo finché non saremo in grado di determinare cosa sta succedendo".

Poi, sempre le autorità hanno fatto sapere di aver fermato due persone. In una nota condivisa su X si legge che "due persone sono sotto custodia della polizia a Bondi Beach", ma anche che "l'operazione di polizia è in corso e continuiamo a invitare la gente a evitare la zona. Si prega di rispettare tutte le indicazioni della polizia. Non oltrepassare i cordoni della polizia".

La spiaggia di Bondi, situata nella periferia orientale della città, è un luogo iconico amato da gente del posto e turisti. È una delle spiagge più famose al mondo, rinomata per la sua atmosfera rilassata e la sabbia dorata e anche per il surf.