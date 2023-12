Bimbo scopre di essere guarito da un cancro al cervello in aereo: il video è virale Questo sta per diventare il volo più memorabile della mia vita“, ha detto il pilota prima di commuoversi e fare una pausa a quell’annuncio che Jacob e la sua famiglia, in partenza per DisneyLand, aspettavano da anni.

Dopo anni a combattere quel tumore, Jacob è riuscito finalmente a battere quel male che lo ha afflitto per quasi tutta la vita. La bellissima notizia è arrivata mente il bambino americano di 10 anni era in aereo, pronto a decollare in direzione DisneyLand. Il momento è stato immortalato in un video diventato viralissimo sui social.

Ad un certo punto il pilota di bordo ha cominciato a parlare nell'altoparlante. Un annuncio che nulla centrava con le classiche operazioni precedenti al decollo. “Questo sta per diventare il volo più memorabile della mia vita“, è una delle frasi che anticipano la notizia che nessuno si aspettava di sentire su quel volo.

A organizzare la sorpresa a Jacob è stata Make-A-Wish, associazione che si occupa di realizzare i desideri dei bambini affetti da patologie terminali. Il personale ha contattato la compagnia aerea del volo per creare l’annuncio che anche i genitori non sapevano di ascoltare in quel momento.

“Jacob, sei un vero eroe e non potrei essere più orgoglioso di condividere questo momento con te“, ha detto, emozionato, il comandante. “Cose come queste non accadono tutti i giorni e non le prendo alla leggera. Poco prima del decollo, ci hanno informato che non hai più i requisiti per essere un candidato di Make-A-Wish”.

A questo punto il pilota si emoziona e spegne per qualche secondo l'altoparlante. "Andrai comunque a DisneyLand – dice il pilota – ma secondo i tuoi ultimi esami, Jacob, hai ancora molti anni per fare tutti i viaggi che potrai mai sognare".

Nel filmato si vede il bambino, seduto in aereo accanto alla mamma e un altro familiare, che ascolta il sorprendente annuncio del pilota. Il pilota ha poi chiesto alla famiglia di guardare i passeggeri seduti nella fila posteriore, che avevano in mano una scritta che recitava “You – are – cancer – free – !” (Sei libero dal cancro!).