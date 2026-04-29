“Mi resta un anno di vita. Ho portato le mie figlie a provare abiti da sposa”: la storia di Raven Blakley

Raven Blakley aveva sempre sognato di vedere le sue due figlie, Teagan di 17 anni e Anneliese di 15, sposate e, magari un giorno, diventare nonna di tanti nipotini. Tuttavia, una diagnosi inaspettata di cancro al quarto stadio ricevuta lo scorso dicembre ha reso quasi impossibile, per lei, anche solo immaginare quei momenti. La donna di 39 anni è una giovane madre single e vive a Little Rock, nell’Arkansas. Inizialmente pensava che i dolori che avvertiva fossero dovuti a problemi alla cistifellea, ma la realtà si è rivelata molto più grave: dopo una colonscopia ha scoperto che la malattia era già in fase terminale, un cancro al colon inguaribile.

"Il mio pensiero è andato subito ai nipoti, ai giorni dei matrimoni, ho paura che non vedrò nulla di tutto questo", ha pensato al momento della diagnosi, come riportato dal canale KARK 4 News. Ma ad aprile la madre di Raven ha avuto un'idea: organizzare una sorpresa per realizzare il sogno della figlia presso il negozio "The Bridal Cottage" a North Little Rock e consentirle di vivere l'emozione di vedere Teagan e Anneliese con "l'abito bianco".

"Mia mamma ha convinto i proprietari ad aprire apposta per me e le mie ragazze, permettendoci di scegliere qualsiasi abito volessimo in tutto il negozio. Lo ha fatto solo per darmi la possibilità di vedere le mie figlie in abito da sposa", ha spiegato Raven. "Per tutto il tempo, l'unica cosa a cui riuscivo a pensare era: non è giusto", ha confessato la donna. Nonostante tutto, Raven si è rifiutata di lasciare che il dolore definisca il tempo che le resta. Al contrario, ha scelto di "cercare la gioia ovunque possa trovarla". Sui social scrive: "Sarò allegra. Riderò. Scherzerò. Farò tutto il possibile per rimanere positiva". Nonostante le sfide durissime, la famiglia si stringe nel sostegno reciproco per trovare, ogni giorno, il coraggio di andare avanti.

Sulle pagine social del negozio di abiti da sposa si legge: "Siamo stati davvero onorati di aver fatto parte, nel nostro piccolo, di un momento così significativo per questa bellissima famiglia. Vedere una madre condividere questa esperienza speciale con le sue figlie è stato incredibilmente commovente e qualcosa che non dimenticheremo mai" e aggiungono "dar loro l'opportunità di vivere quel momento insieme adesso è stato emozionante, splendido".

Un potente promemoria del fatto che "questi momenti riguardano molto più che dei semplici abiti: riguardano l'amore, la famiglia e i ricordi che durano per sempre."

La storia di Raven porta con sé anche un messaggio cruciale sulla diagnosi precoce: la donna si è fatta portavoce della lotta contro il cancro incoraggiando le persone ad ascoltare il proprio corpo e a consultare un medico tempestivamente se qualcosa non sembra a posto.