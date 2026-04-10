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Francia, padre tiene il figlio di 9 anni chiuso in un furgone per un anno: bimbo salvato dalla polizia

Il bambino è rinchiuso nel furgone del padre per oltre un anno ed è stato trovato dagli agenti nudo, rannicchiato, circondato da escrementi e incapace di camminare.
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A cura di Davide Falcioni
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Un uomo di 43 anni è stato arrestato in Francia per aver rinchiuso il figlio di 9 anni totalmente nudo in un furgone per oltre un anno: è accaduto a Hagenbach (Alto Reno), e l'incredibile notizia è stata confermata all'AFP dal pubblico ministero di Mulhouse, Nicolas Heitz. La scoperta è stata fatta lunedì scorso, quando un passante ha allertato la polizia dopo aver udito "rumori di bambino" provenire da un furgone parcheggiato in un cortile privato condiviso da diverse abitazioni.

Gli agenti si sono immediatamente recati sul posto e hanno aperto il furgone. All'interno, hanno trovato un bambino "sdraiato in posizione fetale, nudo, avvolto da una coperta su un cumulo di immondizia e vicino a degli escrementi", ha dichiarato Nicolas Heitz. Il bimbo, "pallido e chiaramente malnutrito", non era più in grado di camminare "a causa della prolungata posizione seduta", di conseguenza è stato immediatamente portato all'ospedale di Mulhouse.

Il padre del piccolo, un uomo di 43 anni, è stato arrestato. L'uomo, che viveva con la sua compagna di 37 anni e le loro due figlie di 12 e 10 anni, ha ammesso di aver tenuto il piccolo prigioniero e di averlo privato delle cure necessarie. Durante l'interrogatorio, ha spiegato di aver "messo il bambino in quel furgone a partire da novembre 2024 per proteggerlo, perché la sua compagna voleva farlo ricoverare in un ospedale psichiatrico". L'uomo ha aggiunto di aver permesso al bambino di uscire con lui fino a maggio 2025 e di avergli dato accesso all'appartamento nell'estate del 2025, quando il resto della famiglia era in vacanza.

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Secondo lui, la sua compagna sospettava qualcosa ma non sapeva che suo figlio si trovasse nel veicolo.

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