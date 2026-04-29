“Se gli dai una coltellata questo video diventa virale”: smantellata la baby-gang del terrore a Gioia Tauro

All’alba i carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di cinque giovani, di età compresa tra i 20 e i 22 anni: facevano parte della baby-gang del territorio.

All'alba i carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di cinque giovani, di età compresa tra i 20 e i 22 anni. Gli arrestati facevano parte di una baby-gang del terrore attiva in Calabria. Le indagini dei militari avevano svelato gravi episodi di violenza e sopraffazione ai danni di persone vulnerabili. I cinque indagati, a vario titolo, dovranno rispondere di associazione per delinquere, sequestro di persona, atti persecutori, violazione di domicilio, detenzione e fabbricazione di armi e uccisione di animali.

Nelle varie intercettazioni choc riprese dai carabinieri c'è anche questa frase: "Se gli dai una coltellata questo video diventa virale". Così sono scattate le misure cautelari: il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, su richiesta della Procura della Repubblica con a capo Emanuele Crescenti, dispone per tre indagati gli arresti domiciliari e per altri due l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'operazione dei carabinieri è stata denominata "Marijoa".

Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 di questa mattina pressa il Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria.

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