Aeroporto di Amburgo chiuso per minaccia di attentato su aereo da Teheran: stop a decolli e partenze La polizia federale tedesca ha ricevuto un’e-mail in cui si minacciava un attentato all’aereo Teheran-Amburgo. Allarme immediato nello scalo tedesco oggi lunedì 9 ottobre: stop a decolli e atterraggi.

A cura di Antonio Palma

L'Aeroporto di Amburgo è stato chiuso per allerta attentato dopo alcune minacce riguardanti un aereo proveniente da Teheran, in Iran. Lo riporta l'agenzia tedesca Dpa citando una portavoce dello scalo. "A causa di una minaccia di attentato a un aereo proveniente dalla capitale iraniana Teheran, le operazioni di volo all'aeroporto di Amburgo sono state completamente sospese" ha spiegato un portavoce citato dall'agenzia tedesca.

Lo stop è scattato intorno alle 12.30 di oggi lunedì 9 ottobre. Da quel momento nello scalo tedesco non ci sono stati né decolli né atterraggi. Un portavoce della polizia federale tedesca ha riferito alla Dpa che questa mattina la polizia ha ricevuto un'e-mail in cui si minacciava di attaccare l'aereo Teheran-Amburgo. Questa minaccia è stata presa molto sul serio e ha fatato scattare l'allerta massima.

L'aereo è atterrato regolarmente ad Amburgo intorno alle 12:20 ma fatto spostare si trova in una zona speciale dello scalo dove ad attenderlo vi erano diverse forze di polizia. I 198 passeggeri e i 16 membri dell'equipaggio son stati fatti scende uno ad uno e sottoposti a controlli di massima sicurezza in un'area separata. L'aereo e i bagagli sono invece soggetti a controlli minuziosi in maniera separata.

Lo scalo tedesco di Amburgo avverte che a causa dello stop potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni nei voli e ha consigliato ai viaggiatori di tenere d'occhio lo stato del loro volo prima di recarsi in aeroporto. "A causa di un provvedimento della polizia federale, i decolli e gli atterraggi non saranno possibili per un breve periodo. Potrebbero verificarsi ritardi nei voli. Tieni d'occhio lo stato del tuo volo" recita l'avviso lanciato dallo scalo che è il quinto aeroporto più grande della Germania.