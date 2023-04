A quanto ammonta il patrimonio di Re Carlo III e perché è più ricco della Regina Elisabetta Re Carlo d’Inghilterra, che verrà incoronato il 6 maggio all’Abbazia di Westminster, ha un patrimonio stimato di 600 milioni di sterline, il doppio della madre, la Regina Elisabetta, e maggiore anche di quello di Elton John e dei Beckham: pare abbia cominciato a “risparmiare” dai tempi del divorzio con Lady Diana.

A cura di Ida Artiaco

Re Carlo III d'Inghilterra ha un patrimonio che ammonta a circa 600 milioni di sterline, il doppio di quello della madre, la Regina Elisabetta, morta lo scorso settembre a Balmoral. È quanto ha fatto emergere il Sunday Times alla vigilia dell'incoronazione del nuovo sovrano, in programma il prossimo 6 maggio.

Il patrimonio di Re Carlo III vale più di 600 milioni di sterline

I beni più preziosi del monarca sono le residenze di Sandringham, che appartiene alla famiglia reale da più di 160 anni, e Balmoral, che il principe Alberto acquistò per la regina Vittoria nel 1852. Lo scorso anno la società immobiliare McCarthy Stone ha valutato la residenza principale di Sandringham a 55 milioni di sterline e l'intera proprietà potrebbe valere circa 245 milioni di sterline, secondo i valori dei terreni agricoli forniti dall'agente immobiliare Strutt & Parker.

Castello di Balmoral (Wikimedia).

Ma nel corso degli anni Carlo ha aumentato la sua fortuna costruendo complessi residenziali sostenibili in tutta l'Inghilterra, per un totale di 600 milioni di sterline, circa 677 milioni di euro, il doppio rispetto a quello di Elisabetta, il cui patrimonio era stimato intorno ai 370 milioni di sterline. Non solo. Il Re sarebbe anche più ricco di star del calibro di Elton John e di David e Victoria Beckham.

Secondo il quotidiano inglese, il segreto della sua fortuna pare sia legata proprio alle convinzioni ambientaliste ed ecologiste di Carlo, che è anche noto per essere un risparmiatore, sin dai tempi del divorzio con Lady Diana, che gli costò 17 milioni di sterline.

L'eredità di Re Carlo III: tutte le sue proprietà

Ancora, Carlo ha raddoppiato le sue entrate attraverso gli affitti su residenze di sua proprietà nei Ducati di Cornovaglia e Lancaster. Il primo in particolare ha un valore di oltre 1 miliardo di sterline ed è una delle tenute più grandi e antiche della Gran Bretagna. Risalenti al XIV secolo, i possedimenti includono il campo da cricket Oval, 67.000 acri di Dartmoor e 260 fattorie.

Anche il New York Times ha calcolato che negli anni di sua gestione, le proprietà reali in capo al principe di Galles, titolo che ha mantenuto fino alla morte della Regina Elisabetta, abbiano visto i profitti lievitare del 50 per cento, per un valore aggregato di circa 1,4 miliardi di dollari. Erano poco più che 900 milioni di dollari al tempo della madre.