Cos'è il Belcanto e chi è Stefano Lentini, autore delle musiche e della celebre "O Mar For" di Mare Fuori Belcanto è la nuova serie tv di Rai1 con Vittoria Puccini. La colonna sonora è stata scritta da Stefano Lentini, autore di alcuni celebri canzoni di Mare Fuori. È lui a spiegare cos'è il belcanto: "Non è un modo di cantare, ma una prassi esecutiva che ha dominato il melodramma italiano. I cantanti adottavano precise consuetudini di abbellimento e vocalità, oggi scomparse a favore di approcci più aggressivi e iper-definiti".

Stefano Lentini e la copertina di Belcanto

Belcanto è la nuova serie Tv di Rai1 che ha la musica al centro e ha come protagonisti, tra gli altri, Vittoria Puccini, Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Caterina Ferioli, Adriana Savarese, Andrea Bosca, Vincenzo Ferrera, Serena De Ferrari. La trama di Belcanto è la storia di Maria e delle sue figlie, Antonia e Carolina, in fuga da Napoli per sottrarsi all’oppressione del violento marito di Maria, Iginio, una fuga che le porta a Milano che a metà dell'Ottocento era la patria dell'Opera, un mondo pieno di fascino ma allo stesso tempo spietato, che porta le donne a lottare per affermare se stesse: "Belcanto è una storia di lotta per la libertà e di coraggio, in cui la musica diventa espressione di emancipazione e desiderio di riscatto" come racconta la nota stampa.

Cos'è il Belcanto

Uno dei punti di forza della fiction di Rai1 è senza dubbio la musica, ovvero le arie e i capolavori della tradizione classica che sono state rilette e reinventate, grazie all'arricchimento di elementi originali che portano anche gli ascoltatori contemporanei e meno avvezzi all'Opera, ad apprezzare questo universo che unisce musica popolare, canto lirico e alcuni suoni contemporanei. La colonna sonora è stata pensata da Stefano Lentini che in una nota scritta di suo pugno spiega: "Contrariamente a quanto si possa pensare, il belcanto non è un modo di cantare, ma una vera e propria prassi esecutiva che ha dominato il melodramma italiano nella prima metà del XIX secolo. I cantanti del belcanto adottavano precise consuetudini di fioritura, abbellimento e vocalità, oggi quasi del tutto scomparse a favore di approcci più aggressivi, potenti e iper-definiti".

Il significato del Belcanto nella serie di Rai 1

Lentini continua spiegando qualche significato assume il termine all'interno della serie: "Nella Serie il termine Belcanto assume un valore simbolico piuttosto che filologico: diventa il luogo dell’amore per la musica, per il canto, per quella tensione spirituale che coinvolge tanto l’interprete quanto l’ascoltatore ma anche per evocare qualcosa che non c’è più. Il concetto musicologico è stato deliberatamente tradito per creare un un polo d’attrazione atipico rivolto anche a quanti percepiscono la musica classica come elitaria, noiosa o antiquata (…) La creazione della colonna sonora di Belcanto è stata lunga, forse uno dei lavori più complessi che abbia mai affrontato, durato più di un anno e mezzo, caratterizzato da un grande lavoro di squadra, a partire dalle prime riunione musicali volte a definire le arie, fino alle registrazioni degli ultimi mesi. Un processo mosso dall’idea che il luogo dell’Opera non debba essere un Museo delle antichità o delle antiche consuetudini, ma un processo dinamico".

Chi è Stefano Lentini, l'autore della colonna sonora di Belcanto

Stefano Lentini è un nome noto a chi segue la serialità televisiva, visto che ha lavorato, tra le altre cose, tra il 2020 e il 2023 alla colonna sonora di Mare Fuori, vero e proprio fenomeno televisivo, ma anche musicale, come dimostrano il successo di artisti come Matteo Paolillo e Clara, protagonista degli ultimi due Festival di Sanremo. Tra le sue opere c'è l’album “Stabat Mater”, che è aperto dall’omonimo brano incluso da Wong Kar Wai in “The Grandmaster”, candidato a due Premi Oscar nel 2014, ma anche sui temi di titoli seriali come "La Porta Rossa" (dal 2017), in cui rivisita anche Giuseppe Verdi oltre a una serie di canzoni che gli ha permesso di collezionare oltre 70 milioni di stream su Spotify e ottenere due dischi d'oro e un doppio platino. Ad accompagnarlo ci sono stati Coloora Musick Orchestra & Quartetto Adorno, il direttore Daniele Belardinelli, il coro di voci bianche “I piccoli cantori” di Barcellona Pozzo di Gotto diretto da Salvina Miano, il Nuovo Coro Lirico Sinfonico Romano diretto da Stefano Cucci, il pianista Alessandro Deljavan, il chitarrista Andrea Marzari, le soprano Carmen Maria Aurora Bocale, Valentina Gargano e Naomi Rivieccio, i tecnici del suono Geoff Foster e John Webber di AIR Studios.

La tracklist della serie tv Belcanto

Il Cielo Splende Sopra di Me Su Me, Morente, Esanime (Nabucco: G. Verdi) – Belcanto Invention Piano Trio Op.100 (F. Schubert) – Belcanto Invention Il Vento Regina della Notte (Il Flauto Magico: W.A. Mozart) – Belcanto Invention Casta Diva (Norma: V. Bellini) – Belcanto Invention ‘Na Casa Vota u Vico Sisters Una Furtiva Lagrima (L’elisir d’amore: G. Donizetti) – Belcanto Invention Una volta c’era un re (La Cenerentola: G. Rossini) – Belcanto Invention Vocatus Atque Non Vocatus Deus Aderit Ave Maria (Ellens Gesang III: F. Schubert) – Belcanto Invention Explosion Suite della Notte Cicerenella Mia Caelum Sidereum Mors et Vita (Requiem) Laude (Donna de Paradiso) Amice Universi Nascosti Milano 1848 Antique Chant Obscur (Ave III) Voi che sapete che cosa è amor – Belcanto Invention Rivoluzioni Volta del Cielo Neapolitan Novel Ninna Nanna Sei Figlia Mia Sky Oh, dischiuso è il firmamento (Nabucco: Giuseppe Verdi) – Belcanto Invention Va Pensiero (Nabucco: G. Verdi) – Belcanto Invention