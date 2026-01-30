Testo e significato di Sì lo so, Ditonellapiaga si prepara a Sanremo 2026 parlando di un periodo di confusione
Si chiama "Sì lo so", la nuova canzone di Ditonellapiaga che anticipa la sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Che fastidio". Il brano, scritto dalla stessa cantautrice con Alessandro Casagni, che ne ha curato anche la produzione assieme a okgiorgio, farà parte del suo prossimo album. In attesa di vederla sul palco dell'Ariston, Ditonellapiaga, che aveva partecipato al Festival nel 2022 insieme a Donatella Rettore con "Chimica", dà un assaggio di ciò che ascolteremo, ovvero un brano uptempo con un testo che racconta di sé, dei propri fastidi, un po' come come fa anche questa volta.
Il testo di Sì lo so
Sì, lo so
Sono una bugiarda, una bastarda
Ma non ti riguarda
Sì, lo so
Sono un’alcolista, perfezionista
Ma resto una professionista
Sì, lo so
Sono stata un’educanda
Maturanda, laureanda
Mi è mancata la costanza, lo so
Avrei potuto fare grandi cose
essendo più tenace
(Sua figlia non si applica, mi dispiace)
Lezioni di autocontrollo
Buoni propositi e intanto
La balotta fino alle 7.00
Poi mi disconosco
Feeling like primo dell’anno
vuota più del portafoglio
104 chat mai aperte ma non mi vergogno
Chiamata a carico da 333
Leggo il tuo numero in hangover
Purtroppo sono irraggiungibile
Perché non mi richiami domani-mani
Domani-mani
Domani-mani
Domani-mani
Domani-mani
Purtroppo sono irraggiungibile
Perché non mi richiami domani-mani
Sì, lo so
Sono un’egoista
Centrocampista agonista della festa
Sì, lo so
Che parli male di me, ti ho vista
E da brava opportunista
Mi contatti solo per entrare in lista
Drink e tabacco, che pacchia
Dj da schifo, che lagna
Hit parade pacco piuttosto esco
Come la Gran Bretagna
Feeling like alta montagna
Gira la testa, la stanza
104 mail mai aperte, senza vergogna
Chiamata a carico da 333
Leggo il tuo numero in hangover
Purtroppo sono irraggiungibile
Perché non mi richiami domani-mani
Domani-mani
Domani-mani
Domani-mani
Domani-mani
Purtroppo sono irraggiungibile
Perché non mi richiami domani-mani ma
Vorrei maledirmi tutte le mattine
Dopo la festa in testa un tram
Le tachipirine come merendine
Perché a volte quanto male fa
Quella fiamma al cuore
Spenta a sorsi al bar
Che se ci ricasco, don’t stop non riesco
Faccio il mio meglio
Male che vada mi pento
Però confido molto nel (domani-mani)
Magari faccio un salto io da te (domani-mani)
Adesso purtroppo sono irraggiungibile
Perché non mi richiami
(E qua ci vorrebbe una frase ad effetto)
Domani-mani
Domani-mani
Domani-mani
Domani-mani
Purtroppo sono irraggiungibile
Perché non mi richiami domani-mani
Chiamata a carico da 333
Leggo il tuo numero in hangover
Purtroppo sono irraggiungibile
Perché non mi richiami domani-man.
Il significato di Sì lo so
Questa canzone parla proprio di Margherita (vero nome della cantautrice) che racconta se stessa, i propri difetti e debolezze che però non possono mettere in secondo piano quella che è lei veramente. "Sono un’alcolista, perfezionista, ma resto una professionista" canta all'inizio della canzone. La cantante si racconta come incostante: "Mi è mancata la costanza, lo so, avrei potuto fare grandi cose essendo più tenace. Sigarette e alcol come abitudini e la testa che gira e il domani come obiettivo per migliorare: "Drink e tabacco, che pacchia. Dj da schifo, che lagna. Hit parade pacco, piuttosto esco, come la Gran Bretagna".
Il video di Sì lo so
Un pezzo autoironico che come il video, si legge nel comunicato, racconta "quel disordine e quella confusione che hanno attraversato la mente della cantautrice negli ultimi mesi: frenesia, smarrimento, voglia di ritrovarsi". Nel video, diretto dalla crew di Frametank, la racconta mentre affronta una conferenza stampa, in ansia, attorniata da giornalisti che le fanno domande pigre o stupide. L'appuntamento è tra meno di un mese per ascoltare "Che fastidio!", una delle canzoni più apprezzate negli ascolti in anteprimadella stampa musicale.