Testo e significato di Sì lo so, Ditonellapiaga si prepara a Sanremo 2026 parlando di un periodo di confusione

Ditonellapiaga nel video di Sì lo so

Si chiama "Sì lo so", la nuova canzone di Ditonellapiaga che anticipa la sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Che fastidio". Il brano, scritto dalla stessa cantautrice con Alessandro Casagni, che ne ha curato anche la produzione assieme a okgiorgio, farà parte del suo prossimo album. In attesa di vederla sul palco dell'Ariston, Ditonellapiaga, che aveva partecipato al Festival nel 2022 insieme a Donatella Rettore con "Chimica", dà un assaggio di ciò che ascolteremo, ovvero un brano uptempo con un testo che racconta di sé, dei propri fastidi, un po' come come fa anche questa volta.

Il testo di Sì lo so

Sì, lo so

Sono una bugiarda, una bastarda

Ma non ti riguarda

Sì, lo so

Sono un’alcolista, perfezionista

Ma resto una professionista

Sì, lo so

Sono stata un’educanda

Maturanda, laureanda

Mi è mancata la costanza, lo so

Avrei potuto fare grandi cose

essendo più tenace

(Sua figlia non si applica, mi dispiace)

Lezioni di autocontrollo

Buoni propositi e intanto

La balotta fino alle 7.00

Poi mi disconosco

Feeling like primo dell’anno

vuota più del portafoglio

104 chat mai aperte ma non mi vergogno

Chiamata a carico da 333

Leggo il tuo numero in hangover

Purtroppo sono irraggiungibile

Perché non mi richiami domani-mani

Domani-mani

Domani-mani

Domani-mani

Domani-mani

Purtroppo sono irraggiungibile

Perché non mi richiami domani-mani

Sì, lo so

Sono un’egoista

Centrocampista agonista della festa

Sì, lo so

Che parli male di me, ti ho vista

E da brava opportunista

Mi contatti solo per entrare in lista

Drink e tabacco, che pacchia

Dj da schifo, che lagna

Hit parade pacco piuttosto esco

Come la Gran Bretagna

Feeling like alta montagna

Gira la testa, la stanza

104 mail mai aperte, senza vergogna

Chiamata a carico da 333

Leggo il tuo numero in hangover

Purtroppo sono irraggiungibile

Perché non mi richiami domani-mani

Domani-mani

Domani-mani

Domani-mani

Domani-mani

Purtroppo sono irraggiungibile

Perché non mi richiami domani-mani ma

Vorrei maledirmi tutte le mattine

Dopo la festa in testa un tram

Le tachipirine come merendine

Perché a volte quanto male fa

Quella fiamma al cuore

Spenta a sorsi al bar

Che se ci ricasco, don’t stop non riesco

Faccio il mio meglio

Male che vada mi pento

Però confido molto nel (domani-mani)

Magari faccio un salto io da te (domani-mani)

Adesso purtroppo sono irraggiungibile

Perché non mi richiami

(E qua ci vorrebbe una frase ad effetto)

Domani-mani

Domani-mani

Domani-mani

Domani-mani

Purtroppo sono irraggiungibile

Perché non mi richiami domani-mani

Chiamata a carico da 333

Leggo il tuo numero in hangover

Purtroppo sono irraggiungibile

Perché non mi richiami domani-man.

Il significato di Sì lo so

Questa canzone parla proprio di Margherita (vero nome della cantautrice) che racconta se stessa, i propri difetti e debolezze che però non possono mettere in secondo piano quella che è lei veramente. "Sono un’alcolista, perfezionista, ma resto una professionista" canta all'inizio della canzone. La cantante si racconta come incostante: "Mi è mancata la costanza, lo so, avrei potuto fare grandi cose essendo più tenace. Sigarette e alcol come abitudini e la testa che gira e il domani come obiettivo per migliorare: "Drink e tabacco, che pacchia. Dj da schifo, che lagna. Hit parade pacco, piuttosto esco, come la Gran Bretagna".

Il video di Sì lo so

Un pezzo autoironico che come il video, si legge nel comunicato, racconta "quel disordine e quella confusione che hanno attraversato la mente della cantautrice negli ultimi mesi: frenesia, smarrimento, voglia di ritrovarsi". Nel video, diretto dalla crew di Frametank, la racconta mentre affronta una conferenza stampa, in ansia, attorniata da giornalisti che le fanno domande pigre o stupide. L'appuntamento è tra meno di un mese per ascoltare "Che fastidio!", una delle canzoni più apprezzate negli ascolti in anteprimadella stampa musicale.