Testo e significato di Papa Nero, i Pitura Freska tornano virali dopo la morte di Papa Francesco

A cura di Francesco Raiola

Era il 1997 quando un gruppo reggae veneziano, i Pitura Freska parteciparono al Festival di Sanremo con una canzone che sarebbe rimasta ben salda nell'immaginario italiano: i Pitura Freska, infatti, salirono sul palco dell'Ariston con Papa Nero, canzone che finì nell'album "Gran calma". La morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile 2025, giorno di lunedì in Albis, ha riportato in auge questa canzone antirazzista della band capitanata da Gaetano Scardicchio, meglio noto come ‘Sir Oliver Skardy’ che cantava il ritornello famoso: "Sarà vero dopo Miss Italia aver un Papa nero, no me par vero, Un Papa nero, che scolta e me canson en venessian parché el ‘se nero african". La canzone è entrata nella Top 10 della classifica Viral Italia di Spotify.

Testo di Papa Nero dei Pitura Freska

Abracadabra

Cosa Nostradamus

Ga magnà par indovinar el bonus

Se tuto previsto

Da l'incuinamento al sangue misto

Ze professìa

Nina, Pinta, Santa Maria

E a par condicio, assolutissimamente no

Parché ‘se scrito, dito, stradito dai oracoi

La piovra perdarà i tentàcoi

E cascarà i tabù col penùltimo Gesù

E el sarà un òmo dal continente nero

Sarà vero

Dopo Miss Italia aver un Papa nero

No me par vero

Un Papa nero che scolta e me canson en venessian

Parché el ‘se nero african

Sarà vero

Dopo Miss Italia aver un Papa nero

No me par vero

Un Papa nero che canta e me canson en venessian

Perché el ‘se nero african

A l'è lu, A l'è lu, Alleluia

Visioni ecstra

Nostradamus, Cagliostro, ‘Saratustra

Dentro ‘na sfera

I ga visto l'ignoransa in tèra

Ma l'òmo ‘se duro

Col poter el compra el futuro

Il sèsto senso, assolutissimamente no

Parché se scrito, dito, stradito dai oracoli

A piovra perdarà i tentacoi

E cascarà i tabù col penultimo Gesù

E el sarà un òmo dal continente nero

Sarà vero

Dopo Miss Italia aver un Papa nero

No me par vero

Un Papa nero che scolta e me canson en venessian

Parché el ‘se nero african

Sarà vero

Dopo Miss Italia aver un Papa nero

No me par vero

Un Papa nero che canta e me canson en venessian

Perché el ‘se nero african'

Se african dall'Africa nera

Dove ògni giorno ghe ‘se gente che se spara

Insegnarà còssa che gèra

Vivar na vita col rispèto dea natura

Eo ga do brassi come de mì

Eo ga do òcci come de mì

Eo ciapa e parte come de mì

Lui si diverte come de mì

Insegna e impara come de mì

Eo ga paura come de mì

Lavora e suda come de mì

Parchè se nero africanSarà vero

Dopo Miss Italia aver un Papa nero

No me par vero

Un Papa nero che scolta e me canson en venessian

Parché el ‘se nero african

Sarà vero

Dopo Miss Italia aver un Papa nero

No me par vero

Un Papa nero che canta e me canson en venessian

Perché el ‘se nero africanA l'è lu, A l'è lu, Alleluia

Il significato di Papa Nero

La canzone dei Pitura Freska gioca su una profezia di Nostradamus che prevedeva che un papa nero, appunto, porterà alla fine del mondo. E la band veneziana legava questo avvenimento all'elezione della prima Miss Italia nera, eletta nel 1996, ovvero Denny Méndez, originaria di Santo Domingo. La canzone è un inno antirazzista, come pochi giorni fa ha dichiarato lo stesso Sir Oliver Skardy all'agenzia Dire, sottolineando che il Papa Nero è già venuto ed era proprio il Pontefice argentino: "In realtà un Papa ‘nero’ è appena passato. Francesco era un gesuita e il capo dei gesuiti viene definito ‘Papa nero’. Quindi… (…). Ma questa cosa del Papa nero in quanto africano sarà sfatata. Rimane il fatto che la nostra è una canzone antirazzista e, come diceva Bergoglio, per la pace universale".