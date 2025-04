video suggerito

Testo e significato di On Fire, Salmo torna con una canzone che racconta il Paese tra realtà e finzione Salmo è tornato con il nuovo singolo On Fire che anticipa l’uscita dell’ultimo album Ranch, pubblicato il 9 maggio: qui testo e significato della canzone in cui campiona Marlon Brando. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Salmo – Ph Bogdan Chilldays Plakov

Salmo ha annunciato la data di uscita del nuovo album Ranch (Columbia Records/Sony Music Italy), che sarà pubblicato il prossimo 9 maggio, e contestualmente ha anche pubblicato il singolo On Fire, prodotto da Salmo, Low Kidd e Verano e di cui è stato pubblicato anche il video, diretto dagli Younuts! (ovvero il duo di registi formato da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) che da anni collaborano con il rapper. E Salmo è anche il protagonista di questo viaggio immersivo nell’immaginario di RANCH che, come spiegò la nota stampa "è il rifugio nel cuore della Sardegna dove Salmo si è isolato nell’ultimo periodo, lontano dai riflettori, per ritrovare sé stesso e lavorare alla sua musica in totale libertà".

Testo On fire

Ave Maria

Oh, grrr

(Mob)

Oh, oh, oh, yeah, oh

Io non flexo, sulla Benzo

Vivo in derapata, controsterzo

Hanno ucciso il rap, no non scherzo

Non abbiamo colpe, fratelli Innocenzo

Uppercut, ti arriva un destro sulle reni che ti fa una tac

Sei già pieno di problemi e manco c'hai l'età

Pensavi i film fossero veri adesso tocca fare i conti con il ra-ta-ta-ta-ta-ta

Pa-pa-pa

Avevi ragione

Siamo attori inconsapevoli di come

La realtà supera sempre la finzione

Recitiamo per salvarci la vita o per farci un nome

Ah

Punto alla vena da recidere

La pеnna mia per scrivere ha il grillеtto sensibile

È una recita di strada così orribile

Non conta se hai talento, conta quanto sei credibile

Ave Maria, piena di rabbia

Piega le spalle, apri la gabbia

E fatemi uscire, sono il cane che abbaia

Questa notte è luna piena e siamo

On fire

Trasmetto diretto dal Rancho, diretto, poi gancio

Voglio sangue sulla carne bro, bife de ancho

Giuro quando smetto ti chiamo

Sono ancora qui tipo "Noi non ce ne andiamo"

L'ho fatta grossa come Diddy, la situa è cripty

Stupro questo beat di Kidd tipo l'Italia dal PD

Fanno a gara a chi è più bello, Hello Kitty

Non ci resta che pregare bro, quindi

Ave Maria, piena di rabbia

Ho i sensi di colpa e un colpo di grazia

Dammi la forza e una penna che taglia

Questa notte è luna piena e siamo

On fire

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare

Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah

Famiglia, lavoro, i figli, la casa

Le tasse, le rate, la fede cristiana

Il calcio, la coca, una vita ordinaria

Prigione mentale, cultura italiana

Ehi, Ave Maria, piena di rabbia

Prega per me, ho un chilo di ganja

Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia

È di nuovo giorno e sono

On fire

People lie constantly, every day

Not saying something that they think

Or say something that they don't think

Or showing something that they don't feel, or

Kinda give the appereance of feeling something that they don't

I said that,

Yeah but that's not acting

Yes it is

Il significato di On Fire

Salmo torna con un banger che parla dell'Italia di oggi, giocando con stereotipi e vita comune, e soprattutto sulla differenza tra finzione e realtà: "Siamo attori inconsapevoli di come la realtà supera sempre la finzione, recitiamo per salvarci la vita o per farci un nome" ma anche "Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare, certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah Famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana". E tutto si chiude con l'outro che è un pezzo tratto dall'intervista di Marlon Brando al Dick Cavett Show del 12 giugno 1973 ("Le persone mentono costantemente, ogni giorno, non dicono quello che pensano o dicono cose che non pensano"), pochi mesi dopo aver rifiutato l'Oscar per Il padrino "per protesta contro le condizioni degli indiani americani negli Stati Uniti".