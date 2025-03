video suggerito

Salmo annuncia l’album Ranch: “Mi sono isolato e ho eliminato i social per ritrovare la creatività” Salmo ha annunciato il nuovo album Ranch, nato nell’isolamento dell’ultimo periodo quando ha cercato la creatività per nuova musica e per Gangs of Milano. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Francesco Raiola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Salmo (ph Bogdan @Chilldays Plakov)

Quando abbiamo sentito Salmo al telefono per parlare di Gangs of Milano, la serie Sky in cui recita e di cui cura la colonna sonora, il rapper sembrava scalpitare per parlare del suo nuovo album, annunciato oggi sui social. Si chiamerà Ranch (Columbia Records/Sony Music Italy), anche se non è ancora noto quale sarà la data di uscita, ma solo la copertina e i sei formati in cui uscirà. Al telefono Salmo aveva risposto così alla domanda di Fanpage su un prossimo album: "Ti posso dire che ho della musica, ho qualche accenno, qualche bozza" ma era evidente che eravamo a poco dall'annuncio arrivato oggi.

Salmo racconta il bisogno di isolarsi

Benché non si sappia ancora molto per quanto riguarda la musica, nella nota stampa, però, si spiega un po' a cosa fa riferimento l'artwork del disco: "‘RANCH' non rimanda al classico immaginario western, ma a un concetto più personale: è il rifugio nel cuore della Sardegna dove Salmo si è isolato nell’ultimo periodo, lontano dai riflettori, per ritrovare sé stesso e lavorare alla sua musica in totale libertà". L'isolamento era stata parte del racconto che il rapper sardo aveva fatto a Fanpage, parlando del bisogno di isolarsi per lavorare a musica e serie: "Era un periodo in cui avevo bisogno di sparire un po', eliminare i social e prendermi un po' di tempo per me. Ho notato che stava morendo la creatività, avevo sempre meno tempo per pensarci e i social mi stavano uccidendo, quindi ho deciso di vivere su una collina, starmene per fatti miei e l'ho unito alla serie TV".

Salmo (ph Bogdan @Chilldays Plakov)

Il Lebonski Park, unico concerto del rapper nel 2025

Salmo aveva anche parlato del bisogno di "abbassare la cresta" e mettere un po' da parte l'ego: "Penso che l'ego non sia necessario per nessun musicista e per nessuna persona, in generale, magari a volte ti può servire, però in piccole quantità. Era un passaggio da fare, dovevo farla questa cosa di abbassare la cresta". Ma sicuramente non abbasserà la cresta durante i live, dimensione ideale per il rapper, come sa chiunque l'abbia visto dal vivo: Salmo ha annunciato LEBONSKI PARK, l’evento unico prodotto da Vivo Concerti e Lebonski 360, in programma il 6 settembre 2025 a Fiera Milano Live – Rho, un evento che oltre al concerto immergerà i fan in un vero e proprio parco a tema ispirato all’immaginario del rapper.

Leggi anche LDA svela il motivo del suo post allarmista, era per lanciare il suo nuovo album