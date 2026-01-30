Testo e significato di Fate Vobis, il freestyle di Lazza in cui canta che non c’è più il rap e neanche la trap

Lazza ha pubblicato nelle scorse ore “Fate Vobis”, il freestyle che annuncia l’arrivo del secondo capitolo del mixtape “J”, a sei anni dal primo. Qui il testo e il significato della canzone.

Lazza, via LaPresse

A 6 anni di distanza, sta per arrivare il secondo capitolo del mixtape "J" di Lazza, anticipato negli scorsi giorni dal freestyle "Fate Vobis". Il titolo fa riferimento a una locuzione latina, utilizzata principalmente per scaricare la responsabilità sugli altri, traducibile in italiano in "Fate voi". Il brano, non pubblicato sulle piattaforme di streaming ma solo sul suo account Instagram, è stato prodotto da NKO. Viene campionato all'inizio e alla fine del brano un brano polacco del 1964, cantato da Anna German: stiamo parlando di "Не спеши", in italiano traducibile come "Non correre". Proprio nella prima strofa del brano viene fatto riferimento all'anteprima di Gomorra e alla sua presenza, con a fianco il conduttore televisivo Paolo Bonolis. Nelle ore successive, nelle storie degli account Instagram di Fortunato Cerlino e Salvatore Esposito è comparso il video del freestyle. Mentre il conduttore televisivo ha scritto nelle sue storie Instagram: "Vedi, metto del formaggio e cado nella trap…alla mia età. Fate Vobis, bravo frate", con il rapper che ha ricondiviso scrivendo "Multiverso".

Il testo del freestyle "Fate Vobis"

All’anteprima Gomorra

Seduto di fianco c’è Paolo Bonolis

Tra le persone importanti

Colonne portanti, quindi fate vobis

Mamma, non sarò più broke

Se sbaglierò i modi

Shawty (Shawty), ti mando in shock

Sono un po’ Shaq, sono un po’ Kobe

Sono un po’ Zack, sono un po’ Cody

Non c’è più il rap, neanche la trap

Solo un po’ crack, solo un po’ codeine

Non fai i bo*, solo Bocconi

Anelli e orecchini, croci nei lobi

Pure sui pants, sono Chrome Hearts, sono costosi

Rosa l’AP al mio polso, nero chrono cinquantesimo

Dici che hai i bling addosso, però è oro di battesimo

Dieci premi senza fare un decathlon

Il mio prossimo mezzo è un Aventador

Ma la voglio che diventa Megatron, ah

Prendo una suite allo Sheraton

Così rifletto sul potere di essere eclettico

Non devi paragonarmi

A ‘sti quattro maranza col monopattino elettrico

Quasi sembro io l’idiota

Sì, un Giuda Iscariota se non dico quanto fatturo

La scena in Ita ora che è al capolinea

Sembra il capolinea della 91

Fanculo, ‘sta curva la prenderò larga

Non mettermi in testa una fottuta taglia

Sono il can che morde, non quello che abbia, ah, ah, ah, ah

Sul petto due J, non un Cristo che balla

Notorious, ma non sono Christopher Wallace

Tu sei un 48, sì, un morto che parla, ehi

Il significato del freestyle "Fate Vobis"

Il freestyle "Fate Vobis" è stato prodotto da NKO, con il sample di "Не спеши", in italiano traducibile come "Non correre", della cantante polacca Anna German del 1964. Si tratta di un brano che anticiperà l'arrivo del secondo capitolo del mixtape "J", a sei anni dal primo episodio. Nella canzone, un esercizio di stile che apre solo una vetrina sulla tecnica di Lazza, si fa riferimento a un nuovo posizionamento sociale di Lazza, ormai invitato alle anteprime di nuove serie come "Gomorra". Il passaggio più interessante c'è sulla scena rap, prima citata in "Non c’è più il rap, neanche la trap, solo un po’ crack, solo un po’ codeine", ma anche in "Non devi paragonarmi a ‘sti quattro maranza col monopattino elettrico" e "La scena in Ita ora che è al capolinea, sembra il capolinea della 91".

In questo senso, l'arrivo di un episodio meno pop di album come "Sirio" e "Locura" potrebbe avvicinare di nuovo a Lazza un pubblico della "prima ora". Infatti, se si osserva il primo episodio del 2020, non è solo stato un grande successo in termini di stream, aprendo poi le porte a uno dei dischi più importanti della discografia italiana, secondo FIMI. In quel progetto ci fu la partecipazione di AXL Beats, storico producer del rapper americano Pop Smoke, ma anche una vetrina mainstream per giovani player della nuova scena come Rondodasosa in "Slime". Senza dimenticare la collaborazione con Geolier in "Friend", a 7 giorni di distanza dal remix di "Narcos", nel disco d'esordio del rapper napoletano: entrambi i brani uscirono a luglio e diedero inizio a uno dei sodalizi più importanti della nuova scena rap italiana.