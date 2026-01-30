Testo e significato di Fate Vobis, il freestyle di Lazza in cui canta che non c’è più il rap e neanche la trap
A 6 anni di distanza, sta per arrivare il secondo capitolo del mixtape "J" di Lazza, anticipato negli scorsi giorni dal freestyle "Fate Vobis". Il titolo fa riferimento a una locuzione latina, utilizzata principalmente per scaricare la responsabilità sugli altri, traducibile in italiano in "Fate voi". Il brano, non pubblicato sulle piattaforme di streaming ma solo sul suo account Instagram, è stato prodotto da NKO. Viene campionato all'inizio e alla fine del brano un brano polacco del 1964, cantato da Anna German: stiamo parlando di "Не спеши", in italiano traducibile come "Non correre". Proprio nella prima strofa del brano viene fatto riferimento all'anteprima di Gomorra e alla sua presenza, con a fianco il conduttore televisivo Paolo Bonolis. Nelle ore successive, nelle storie degli account Instagram di Fortunato Cerlino e Salvatore Esposito è comparso il video del freestyle. Mentre il conduttore televisivo ha scritto nelle sue storie Instagram: "Vedi, metto del formaggio e cado nella trap…alla mia età. Fate Vobis, bravo frate", con il rapper che ha ricondiviso scrivendo "Multiverso".
Il testo del freestyle "Fate Vobis"
All’anteprima Gomorra
Seduto di fianco c’è Paolo Bonolis
Tra le persone importanti
Colonne portanti, quindi fate vobis
Mamma, non sarò più broke
Se sbaglierò i modi
Shawty (Shawty), ti mando in shock
Sono un po’ Shaq, sono un po’ Kobe
Sono un po’ Zack, sono un po’ Cody
Non c’è più il rap, neanche la trap
Solo un po’ crack, solo un po’ codeine
Non fai i bo*, solo Bocconi
Anelli e orecchini, croci nei lobi
Pure sui pants, sono Chrome Hearts, sono costosi
Rosa l’AP al mio polso, nero chrono cinquantesimo
Dici che hai i bling addosso, però è oro di battesimo
Dieci premi senza fare un decathlon
Il mio prossimo mezzo è un Aventador
Ma la voglio che diventa Megatron, ah
Prendo una suite allo Sheraton
Così rifletto sul potere di essere eclettico
Non devi paragonarmi
A ‘sti quattro maranza col monopattino elettrico
Quasi sembro io l’idiota
Sì, un Giuda Iscariota se non dico quanto fatturo
La scena in Ita ora che è al capolinea
Sembra il capolinea della 91
Fanculo, ‘sta curva la prenderò larga
Non mettermi in testa una fottuta taglia
Sono il can che morde, non quello che abbia, ah, ah, ah, ah
Sul petto due J, non un Cristo che balla
Notorious, ma non sono Christopher Wallace
Tu sei un 48, sì, un morto che parla, ehi
Il significato del freestyle "Fate Vobis"
Il freestyle "Fate Vobis" è stato prodotto da NKO, con il sample di "Не спеши", in italiano traducibile come "Non correre", della cantante polacca Anna German del 1964. Si tratta di un brano che anticiperà l'arrivo del secondo capitolo del mixtape "J", a sei anni dal primo episodio. Nella canzone, un esercizio di stile che apre solo una vetrina sulla tecnica di Lazza, si fa riferimento a un nuovo posizionamento sociale di Lazza, ormai invitato alle anteprime di nuove serie come "Gomorra". Il passaggio più interessante c'è sulla scena rap, prima citata in "Non c’è più il rap, neanche la trap, solo un po’ crack, solo un po’ codeine", ma anche in "Non devi paragonarmi a ‘sti quattro maranza col monopattino elettrico" e "La scena in Ita ora che è al capolinea, sembra il capolinea della 91".
In questo senso, l'arrivo di un episodio meno pop di album come "Sirio" e "Locura" potrebbe avvicinare di nuovo a Lazza un pubblico della "prima ora". Infatti, se si osserva il primo episodio del 2020, non è solo stato un grande successo in termini di stream, aprendo poi le porte a uno dei dischi più importanti della discografia italiana, secondo FIMI. In quel progetto ci fu la partecipazione di AXL Beats, storico producer del rapper americano Pop Smoke, ma anche una vetrina mainstream per giovani player della nuova scena come Rondodasosa in "Slime". Senza dimenticare la collaborazione con Geolier in "Friend", a 7 giorni di distanza dal remix di "Narcos", nel disco d'esordio del rapper napoletano: entrambi i brani uscirono a luglio e diedero inizio a uno dei sodalizi più importanti della nuova scena rap italiana.