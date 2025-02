video suggerito

Testo e significato di Demoni di Emis Killa, la canzone con cui avrebbe partecipato a Sanremo 2025 Demoni, il brano con cui Emis Killa avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo 2025, è stato pubblicato nelle scorse ore. Qui il testo e il significato di Demoni. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emis Killa, via Instagram

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri, lunedì 3 febbraio, Emis Killa soprendeva il suo pubblico sui social, annunciando l'uscita nella notte del suo brano, che sarebbe dovuto essere in gara a Sanremo 2025: stiamo parlando di Demoni, che vede la collaborazione di Nicola Lazzarin, Mattia Cerri, ma soprattutto Federica Abbate. Infatti, dopo il ritiro negli scorsi giorni del rapper dal Festival di Sanremo, una decisione legata al suo coinvolgimento nell'inchiesta Doppia Curva, Emis Killa ha deciso comunque di pubblicare il brano su tutte le piattaforme di streaming. Nella didascalia del post: "MENO PAROLE + MUSICA. ‘DEMONI' FUORI ALLA 1:00". Qui il testo e il significato di Demoni.

Il testo di Demoni

Siamo soli come il mare

Come angeli nell’Ade

Come fossimo due strade che non si sono incrociate

Stiamo in giro a fare festa

se i demoni in testa non ci fanno dormire

Ci vediamo ma in segreto

Come i narcos di Cali

Non ci baciamo nel letto

Ma nel retro dei locali

Tra chiamate che lascerai senza risposta pur di farti sentire

Sì, sembro pazzo, lo so

e forse a volto lo sono

Ma sei la fine del mondo

E per la fine del mondo io mi metterò comodo

Si sono pazzo lo so

Andrò all’inferno da solo

E sono fuori di me ma ancora fatto di te

Sotto una pioggia di molotov

Tanto già so che finirà così

C’est la vie

Fammi fuori cosa ci vuole

Stiamo qui

Vis a vis

A dirci certe cose ma so

Che non esiste un piano b

Andrò all’inferno c’est la vie

e sembriamo due randagi

Litighiamo da matti

Lo facciamo sui binari dei vagoni abbandonati

E mi fotti la testa

Sei l’ecstasy e il mezcal che non fanno dormire

Su un red carpet di vetri e il volume illegale

Ci scambiamo i bicchieri, ci leggiamo il labiale

Poi facciamo una scommessa

E se vinco io resta a festeggiare la fine

Si sembro pazzo lo so

E forse a volto lo sono

Ma sei la fine del mondo

E per la fine del mondo io mi metterò comodo

Si sono pazzo lo so

Andrò all’inferno da solo

E sono fuori di me ma ancora fatto di te

Sotto una pioggia di molotov

Tanto già so che finirà così

C’est la vie

Fammi fuori cosa ci vuole

Stiamo qui

Vis a vis

A dirci certe cose ma so

Che non esiste un piano b

Andrò all’inferno c’est la vie

Baci che sanno di fentanyl

Parole dette di getto

Che restano dentro come cento proiettili

Resta una sagoma a gesso per l’anima e poi

Torniamo a letto coi demonic

Quell che hai fatto stanotte non dirlo a nessuno

Salutiamoci al buio

E sarà come non fossimo mai stati qui

Tanto già so che finirà così

Non dirlo a nessuno

Torniamo a letto coi demoni

E sarà come non fossimo mai stati qui

Il significato di Demoni

Demoni, il brano con cui Emis Killa avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo, vede la collaborazione di Nicola Lazzarin, Mattia Cerri e Federica Abbate. La canzone si distanzia dai suoni rap della sua discografia, avvicinandosi a una dimensione pop che aveva visto protagonista solo pochi anni fa Lazza con Cenere. Il richiamo al suo immaginario lo si riesce a osservare soprattuto nel testo, come in: "Andrò all’inferno c’est la vie e sembriamo due randagi, litighiamo da matti, lo facciamo sui binari dei vagoni abbandonati". Al centro del racconto, una storia tra un ragazzo e una ragazza, che descrive nelle ultime ore del giorno tutta la complicità fisica, il bisogno di allontanarsi dai canoni della storia d'amore e di viversi intensamente. Nell'intervista a Rai Play, ancora presente sulla piattaforma, Emis Killa ha raccontato così il brano: "Demoni parla di una storia tra un ragazzo e una ragazza, però più precisamente racconta la chimica in amore. Se fosse un quadro, vedremmo la luna".

Perché Emis Killa ha dovuto rinunciare al Festival di Sanremo 2025

Lo scorso 29 gennaio, dopo la notizia lanciata dal Corriere dell'iscrizione al registro degli indagati di Emis Killa per associazione a delinquere, il rapper avrebbe deciso di non partecipare più al Festival. Infatti, peserebbe sulla decisione non solo l'indagine e il Daspo che gli vieterà l'ingresso a incontri calcistici per i prossimi 3 anni, ma anche la mancanza di tranquillità con cui avrebbe dovuto convivere nei giorni sanremesi. Poche ore dopo la notizia infatti, Emis Killa ha pubblicato sul suo profilo Instagram le motivazioni della sua rinuncia alla partecipazione di Sanremo 2025: "Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale) e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l'indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici. Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare. Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere quest'anno e come è giusto che sia per tutti gli Artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara".